Valverde padece traumatismo craneoencefálico tras pelea con Tchouaméni

El mediocampista uruguayo no podrá estar ante Barcelona luego de sufrir un traumatismo craneoencefálico tras el incidente ocurrido con Aurélien Tchouaméni en el entrenamiento merengue.

El Real Madrid confirmó este jueves que Federico Valverde será baja para el clásico frente al FC Barcelona debido a un traumatismo craneoencefálico sufrido tras la pelea protagonizada con Aurélien Tchouaméni durante una práctica del primer equipo.

Según informó el club español, el futbolista uruguayo deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días siguiendo los protocolos médicos establecidos para este tipo de diagnóstico, por lo que quedó descartado para el importante duelo ante el conjunto azulgrana.

Además, la institución merengue anunció la apertura de expedientes disciplinarios contra ambos jugadores.

“Tras los hechos que se han producido en el entrenamiento del primer equipo, el club ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni”, señala parte del comunicado oficial.

El club también indicó que dará a conocer las resoluciones correspondientes una vez concluyan los procedimientos internos relacionados con el caso.

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