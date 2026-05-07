Un accidente aéreo conmovió este jueves 7 de mayo a la región amazónica de Brasil, cuando una avioneta con siete ocupantes se precipitó sobre las aguas del río Tarauacá. A pesar del impacto, todas las personas a bordo lograron sobrevivir y ya fueron dadas de alta tras presentar únicamente heridas leves.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana en el municipio de Jordão, una zona aislada del estado de Acre, fronterizo con Perú y Bolivia. La aeronave, un Piper PA-32 Cherokee Six operado por la empresa de taxi aéreo VNA, había despegado con destino a la ciudad de Tarauacá. Sin embargo, tras unos 20 minutos de vuelo, el motor sufrió una avería crítica, según informa el portal g1.

El intento de aterrizaje y el rescate

Según los reportes de las autoridades y testigos, el piloto —un hombre de edad avanzada cuya identidad no ha sido revelada— intentó regresar a la pista de aterrizaje al detectar la falla. Al no contar con suficiente sustentación, trató de realizar un aterrizaje de emergencia en una zona de playa a orillas del río. No obstante, la aeronave perdió el control, se deslizó por la arena y terminó parcialmente sumergida en el agua.

La rápida reacción de los vecinos de la comunidad "Duas Nações" fue fundamental. Sirlândia Oliveira y su esposo, Sebastião Rocha Paulino, presenciaron la caída y acudieron de inmediato al rescate en un pequeño bote de su propiedad.

"Mi esposo vio el avión bajando y salió corriendo. Gracias a Dios el río está bajo y era una zona poco profunda, lo que permitió sacar a los pasajeros en grupos de dos o tres personas", relató Oliveira a medios locales.

Siete personas sobreviven tras caer su avioneta a un río. Fuente: Radio Soberanía/ Clave300

Pasajeros fuera de peligro

Renan Nascimento Rego, un montador de muebles de 28 años que viajaba en la avioneta, describió los momentos de tensión: "Cuando el avión empezó a caer, el piloto intentó avisarnos, pero el ruido era muy fuerte. Al caer al río, el agua entró rápido, pero logramos ayudarnos entre todos para salir".

Los seis pasajeros fueron trasladados en bote hasta la Unidad Mixta de Salud de Jordão, un trayecto que tomó aproximadamente 40 minutos. Tras una evaluación médica, la directora del hospital, Sanayra Farias, confirmó que todos se encontraban estables, sin fracturas ni lesiones de gravedad, por lo que recibieron el alta hospitalaria pocas horas después.

Este tipo de vuelos particulares son comunes en el interior de la Amazonía brasileña debido a la falta de carreteras y las enormes distancias entre comunidades. Las autoridades aeronáuticas han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del fallo del motor.

Siete personas sobreviven tras caer su avioneta a un río. Fuente: Radio Soberanía/ Clave300

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