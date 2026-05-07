Maestros urbanos paran este lunes: Estos son los motivos

La Federación de Maestros Urbanos ha confirmado oficialmente un paro de 24 horas para este lunes 11 de mayo, afectando la normalidad del calendario escolar. Los docentes exigen la creación de nuevos ítems para cubrir el déficit en las aulas y una mejora salarial que responda a sus necesidades actuales.

La jornada de protesta incluirá una concentración masiva en el coliseo del colegio Nacional Florida, punto desde donde se iniciará una marcha hacia la Dirección Departamental de Educación (DDE). "Nos hemos visto obligados, al no recibir atención por parte de la ministra, a entrar a un paro de 24 horas", declaró Lorenzo Chávez, ejecutivo del sector.

Postura de la dirigencia

El dirigente enfatizó que la medida es una respuesta directa al silencio de las autoridades nacionales frente a un pliego petitorio que consideran urgente. Chávez fue tajante al señalar que “hasta ahora no ha llegado un solo ítem de nueva creación” y que seguirán luchando por sus necesidades.

De no recibir una convocatoria al diálogo con soluciones concretas, el magisterio no descarta profundizar las presiones en los próximos días a nivel nacional. "Esperamos atención inmediata por parte de la ministra, caso contrario seguiremos radicalizando nuestras medidas", advirtió el ejecutivo.

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