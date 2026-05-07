Diputados aplazan para este viernes tratamiento del PL de abrogación de Ley 1720

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, convocó para este viernes 8 de mayo a las 9 de la mañana la sesión para tratar el PL de abrogación de la Ley 1720.

La Cámara de Diputados aplazó este jueves el tratamiento del Proyecto de Ley (PL) que propone la abrogación de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras. La decisión se tomó tras una moción de alteración del orden del día propuesta por algunos legisladores, que no fue aprobada por la mayoría.

Durante la sesión, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, pidió a los diputados que se pusieran de pie aquellos que estuvieran de acuerdo con la alteración del orden del día para tratar el proyecto de abrogación. Sin embargo, la moción fue rechazada, ya que no alcanzó el número de votos necesarios.

Convocatoria para el viernes

Ante la falta de acuerdo para incluir el tema en el orden del día, la sesión se suspendió y se convocó a los diputados para una nueva reunión este viernes 8 de mayo de 2026 a las 9:00 a.m..

El tema principal de la jornada será la discusión del PL de abrogación de la Ley 1720, con el objetivo de abordar las inquietudes de los sectores que han demandado su eliminación.

Incertidumbre sobre el futuro de la ley

El proyecto de abrogación ha generado una gran polarización en el país, especialmente entre el sector campesino e indígena que ha expresado su preocupación por los efectos de la ley sobre las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). La falta de consenso sobre la Ley 1720 ha motivado múltiples protestas y movilizaciones en todo el país, lo que hace que la decisión de los diputados sobre la abrogación de la ley sea un tema de gran relevancia política y social.

Puntualidad

En su intervención, Cabrera hizo un llamado a los diputados para que sean puntuales en la próxima sesión.

"Vamos a dar inicio a la lista a las 9 de la mañana. Se les agradece su puntualidad", pidió la vicepresidenta, destacando que este tema debe ser tratado con urgencia, dada la relevancia del proyecto para el país.

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