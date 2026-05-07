Las autoridades lograron identificar oficialmente a la mujer hallada sin vida en la zona de La Angostura mediante un exhaustivo análisis dactilar. La víctima nació en 1982 y se desempeñaba profesionalmente como integrante de una agrupación musical, además de ser asistente legal de una reconocida abogada de Santa Cruz.

Huellas clave en la investigación

A pesar del avanzado estado de calcinamiento del cuerpo, los peritos forenses consiguieron rescatar las impresiones digitales necesarias para confirmar su identidad. Este hallazgo permite a la Policía Boliviana focalizar la búsqueda de los responsables dentro del círculo social y laboral de la artista fallecida.

"A partir de la información que el SEGIP nos proporcionó, gracias a las huellas dactilares que se pudo obtener de una de las manos que quedó sin carbonizarse se pudo identificar a la víctima", indicó José Tarqui, fiscal. El objetivo primordial de estas diligencias es reconstruir las últimas horas de vida de la víctima y establecer una línea de tiempo precisa sobre el crimen.

La autopsia médico-legal determinó que la causa del fallecimiento fue un shock hipovolémico provocado por un ataque violento con al menos veinte puñaladas. Posteriormente, los agresores procedieron a decapitar y carbonizar el cadáver, dejando la cabeza de la víctima aún desaparecida hasta el mediodía de este jueves.

Llamado urgente a la familia

Hasta el cierre de este reporte, los familiares de la fallecida no se han apersonado a las dependencias policiales para realizar el reconocimiento formal de los restos. La Fiscalía insta a sus parientes cercanos a presentarse en la morgue para reclamar el cuerpo mientras se baraja la hipótesis de un móvil pasional.

Mira la programación en Red Uno Play