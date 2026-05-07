TEMAS DE HOY:
secuestrado en el Trópico Ola de sicariatos Pandilleros

29ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Mujer carbonizada sería cantante y asistente legal, según la fiscalía

La Fiscalía de Santa Cruz utilizó peritajes dactilares para confirmar que la víctima es una ciudadana boliviana.

Ximena Rodriguez

07/05/2026 18:01

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Las autoridades lograron identificar oficialmente a la mujer hallada sin vida en la zona de La Angostura mediante un exhaustivo análisis dactilar. La víctima nació en 1982 y se desempeñaba profesionalmente como integrante de una agrupación musical, además de ser asistente legal de una reconocida abogada de Santa Cruz.

Huellas clave en la investigación

A pesar del avanzado estado de calcinamiento del cuerpo, los peritos forenses consiguieron rescatar las impresiones digitales necesarias para confirmar su identidad. Este hallazgo permite a la Policía Boliviana focalizar la búsqueda de los responsables dentro del círculo social y laboral de la artista fallecida.

"A partir de la información que el SEGIP nos proporcionó, gracias a las huellas dactilares que se pudo obtener de una de las manos que quedó sin carbonizarse se pudo identificar a la víctima", indicó José Tarqui, fiscal. El objetivo primordial de estas diligencias es reconstruir las últimas horas de vida de la víctima y establecer una línea de tiempo precisa sobre el crimen.

La autopsia médico-legal determinó que la causa del fallecimiento fue un shock hipovolémico provocado por un ataque violento con al menos veinte puñaladas. Posteriormente, los agresores procedieron a decapitar y carbonizar el cadáver, dejando la cabeza de la víctima aún desaparecida hasta el mediodía de este jueves.

Llamado urgente a la familia

Hasta el cierre de este reporte, los familiares de la fallecida no se han apersonado a las dependencias policiales para realizar el reconocimiento formal de los restos. La Fiscalía insta a sus parientes cercanos a presentarse en la morgue para reclamar el cuerpo mientras se baraja la hipótesis de un móvil pasional.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD