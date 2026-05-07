Una puñalada en el pulmón acabó con la vida de un joven en Los Chacos; asesinos serían pandilleros

La Fiscalía investiga el homicidio de un joven de 19 años que perdió la vida tras ser víctima de un violento asalto registrado en la zona de Las Pampitas, en Santa Cruz. De acuerdo con las primeras investigaciones, los agresores serían pandilleros de la zona.

La fiscal de materia asignada al caso, Rossemary Barrientos, informó que el levantamiento legal del cadáver se realizó durante la madrugada en un centro médico hasta donde la víctima fue trasladada por personas que intentaron auxiliarlo.

“Se realizó el levantamiento legal del cadáver de sexo masculino de 19 años de edad de un nosocomio donde fue conducido por personas que le prestaron auxilio. Pero él ya no contaba con signos vitales”, señaló la autoridad.

Según el informe forense, la causa de la muerte fue un shock hipovolémico provocado por una laceración pulmonar, producto de una herida con arma blanca.

“Esto significa que le asestaron un arma blanca en la espalda que le perforó el pulmón. Una sola apuñalada”, explicó Barrientos.

La representante del Ministerio Público indicó que el móvil del crimen ya fue identificado y que el joven habría sido atacado para robarle su celular.

“A él lo agredieron pandilleros de la zona de la plazuela Los Chacos, de la zona de La Pampa, La Isla. La Policía ya está realizando la investigación correspondiente para identificar al o los autores del hecho de sangre”, afirmó.

La Fiscalía abrió el caso por el delito de homicidio y no descarta la participación de grupos pandilleros que operan en el sector. Entretanto, la Policía continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

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