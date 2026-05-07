Falsa venta de inmueble termina en robo de Bs 180 mil en Cochabamba

Una pareja fue víctima de un violento asalto en el que les sustrajeron 180 mil bolivianos cuando intentaban concretar la compra de un inmueble ofertado en redes sociales. El hecho ocurrió en la zona de El Abra, en el municipio de Sacaba.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que las víctimas coordinaron un encuentro con un ciudadano identificado como “Tomy”, quien ofrecía la venta de una propiedad a través de redes sociales.

Según la investigación preliminar, al llegar al lugar acordado, el supuesto vendedor comenzó a mostrar el inmueble. En ese momento, cuatro sujetos armados y encapuchados habrían irrumpido en el lugar, reduciendo a la pareja y procediendo a cometer el robo.

Tras sustraer los 180 mil bolivianos, los delincuentes se dieron a la fuga. Las víctimas no pudieron resistir la agresión debido a la superioridad numérica de los atacantes.

Investigación en curso

La Felcc informó que el domicilio utilizado para la cita habría sido alquilado previamente para concretar el engaño. En ese marco, los investigadores ya trabajan en el análisis de datos del contacto y otros indicios que permitan identificar y capturar a la banda implicada en el hecho.

Las pesquisas continúan para esclarecer la estructura del grupo delincuencial y dar con los responsables del atraco.

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