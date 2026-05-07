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Confirman presencia de Velasco en encuentro nacional para debatir la crisis económica

La propuesta central es el 50-50, buscando que las regiones reciban la mitad de los recursos generados para ejecutar proyectos propios.

Miguel Ángel Roca Villamontes

07/05/2026 15:18

El gobernador cruceño se reunirá este sábado con el presidente Rodrigo Paz. Foto Dircom GAD SCZ
Santa Cruz, Bolivia

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El asesor general de la Gobernación de Santa Cruz, Mario Aguilera, confirmó que el gobernador Juan Pablo Velasco participará este sábado en una reunión convocada por el presidente Rodrigo Paz, donde uno de los principales temas será la propuesta de redistribución 50-50.

“Son varios temas que se van a abordar, el principal será sobre la crisis económica que existe en el país y obviamente la crisis que arrastran las autonomías departamentales. El 50-50 y la coparticipación tributaria serán planteados en esta reunión”, adelantó Aguilera.

La autoridad departamental explicó que actualmente las gobernaciones no participan de manera directa en la coparticipación de tributos nacionales, situación que limita la capacidad financiera de las autonomías para cumplir sus obligaciones y ejecutar proyectos.

Aguilera sostuvo que existe coincidencia entre los gobernadores del país respecto a la necesidad de generar mayores recursos económicos que permitan fortalecer las autonomías departamentales y garantizar su sostenibilidad financiera.

La reunión convocada por el Gobierno se desarrollará este sábado en la ciudad de Cochabamba y contará con la participación de alcaldes y gobernadores electos de todo el país.

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