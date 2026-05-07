Manifestantes chocan con policías en jornada de protestas sindicales

La Policía de Bolivia y maestros que marcharon por demandas sindicales se enfrentaron este miércoles cuando los manifestantes intentaron llegar a la sede de la Presidencia en La Paz, en la tercera jornada consecutiva de protestas sociales por diferentes razones contra el Gobierno de Rodrigo Paz.

Centenares de maestros de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) llegaron a las calles aledañas a la plaza Murillo, sede del Gobierno y el Legislativo, e intentaron rebasar una barricada de policías, a los que lanzaron petardos y tomates e incluso una carga de dinamita sin mayores consecuencias, constató EFE.

Los agentes antidisturbios reaccionaron lanzando gases lacrimógenos para dispersar a los movilizados.

La Central Obrera Boliviana (COB) y la CTEUB exigen un aumento salarial del 20 % para esta gestión y la atención de varias demandas, entre ellas un compromiso de no privatizar empresas estatales y la eliminación de una ley de tierras, algo que también pide un grupo de campesinos e indígenas de la Amazonía que están en La Paz desde el lunes.

"Vamos a mantenernos unidos y firmes hasta conseguir nuestros objetivos y si el presidente quiere un diálogo franco y sincero, debe bajar él (a negociar) y no sus portavoces que no tienen poder de decisión", dijo uno de los líderes del magisterio, Wilfredo Ajllahuanca.

Los maestros también piden la renuncia de la ministra de Educación, Beatriz García, porque creen que impulsará una reforma que afectará la educación estatal y gratuita.

En paralelo, decenas de trabajadores de los sindicatos fabriles ocuparon la sede del Ministerio de Trabajo para pedir la renuncia de su titular, Edgar Morales, al que acusan de no solucionar los reclamos salariales del sector.

Los manifestantes defendieron su acción como "una toma simbólica" del edificio por varias horas, aunque la Policía después retomó el control y arrestó a un número no precisado de ellos.

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, dijo en un encuentro con corresponsales de prensa internacional que "hay un intento desestabilizador" en algunas de las movilizaciones, a través de las cuales algunos "liderazgos" que no identificó "están queriendo recuperar espacio político".

Aramayo ratificó que el Gobierno de Paz convocó a distintos sectores a un encuentro nacional este sábado en la ciudad central de Cochabamba para dialogar.

Además de las movilizaciones callejeras, la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari confirmó el inicio de bloqueos en las carreteras andinas, afectando sobre todo la salida hacia la frontera con Perú.

En medio de las protestas, el presidente Paz se reunió en la casa de Gobierno con los dirigentes de la Confederación de Chóferes de Bolivia y alcanzó un acuerdo para que suspendan sus amenazas de nuevas protestas, tras la huelga de 24 horas realizada el martes en la mayoría de las regiones del país.

El dirigente máximo del sector, Lucio Gómez, dijo que el acuerdo principal es que Paz garantiza la provisión del diésel para reducir las filas de camiones y autobuses en las gasolineras y el pago de las compensaciones a los miles de afectados por el daño a sus motores causado por gasolina contaminada repartida por la petrolera estatal YPFB.

Mira la programación en Red Uno Play