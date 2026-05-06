Rodrigo Paz participa en mesa de diálogo con transportistas movilizados

El presidente Rodrigo Paz llegó este miércoles a la Casa Grande del Pueblo para participar en la reunión instalada entre autoridades de Gobierno y representantes de la Confederación de Choferes de Bolivia, en medio del conflicto que mantiene movilizado al sector en distintas regiones del país.

El encuentro fue convocado con el objetivo de abordar las principales demandas del transporte, centradas principalmente en el abastecimiento y la calidad del combustible, además de otros problemas que afectan al sector.

La presencia del mandatario era uno de los pedidos planteados por los dirigentes, quienes exigían la participación de altas autoridades para garantizar decisiones inmediatas y acuerdos concretos.

La reunión se desarrolla luego de varios días de presión, bloqueos y amenazas de ampliar las medidas de protesta si no se encuentran soluciones a corto plazo.

Desde el Ejecutivo se reiteró que el diálogo es el mecanismo para resolver el conflicto y evitar mayores perjuicios a la población, especialmente en el transporte interdepartamental y el abastecimiento de productos.

En las afueras de la Casa Grande del Pueblo también se concentraron representantes del sector transporte, mientras las delegaciones ingresaban para instalar la mesa de negociación.

El encuentro es considerado fundamental para definir el rumbo del conflicto, ya que de sus resultados dependerá si los choferes mantienen las movilizaciones o suspenden las medidas de presión anunciadas en distintos departamentos del país.

Se espera que en las próximas horas se conozcan las primeras conclusiones y posibles acuerdos alcanzados entre ambas partes.

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