COB abandona diálogo y exige la abrogación del Decreto Supremo 5503

La Central Obrera Boliviana (COB) abandonó el diálogo con el Gobierno tras ratificar su demanda de abrogación del Decreto Supremo 5503 y, ante la negativa del Ejecutivo, advirtió que este será responsable de las reacciones que asuman las bases sindicales.

El máximo dirigente de los trabajadores, Mario Argollo, lamentó la falta de predisposición del Gobierno para admitir, dijo, que se cometió un error con la aprobación del Decreto Supremo 5503, norma que elimina la subvención a los combustibles y establece una serie de beneficios para sectores vulnerables del país.

“Si se ha cometido un error con este decreto, se puede solucionar. Simplemente abróguenlo y que el tema de la subvención se atienda de inmediato mediante un nuevo decreto, y que la Asamblea Legislativa trabaje los demás artículos de manera organizada y democrática. Eso le hemos planteado al Gobierno”, señaló Argollo.

No obstante, el dirigente aclaró que la COB no cerró las puertas al diálogo y afirmó que el sector está dispuesto a retomar las negociaciones, siempre y cuando el Ejecutivo atienda el pliego petitorio presentado por la organización sindical.

“El pedido de las bases es la abrogación del 5503. En ese sentido, vamos a informar a nuestras bases y ellas van a determinar qué movilizaciones vamos a asumir de aquí en adelante. Las bases son las que deciden”, concluyó.

