“Vemos alguna actitud de conspiración, pero esperamos diálogo con la COB”, afirma Linares

El viceministro de Coordinación y Gestión Pública, Julio Linares, denunció una presunta actitud conspirativa contra el Gobierno por parte de la Central Obrera Boliviana (COB), particularmente de los mineros asalariados del Estado, el magisterio y los trabajadores campesinos, a quienes identificó como los principales impulsores de las movilizaciones registradas en el país.

“Son estos tres sectores fuertes los que están cumpliendo estas movilizaciones, a diferencia de otros sectores que sí están dialogando con el Gobierno. Vemos alguna actitud de conspiración, pero tenemos la esperanza de que hoy la COB se acerque al diálogo; ayer los hemos esperado toda la tarde y los ministros están a la espera de dialogar con ellos”, afirmó la autoridad.

Resultados de mesas técnicas

En ese contexto, Linares adelantó que el Ejecutivo modificará algunos artículos del Decreto Supremo 5503, como resultado del trabajo realizado en seis mesas técnicas instaladas junto a más de 70 sectores sociales. Las conclusiones serán presentadas este viernes a partir de las 15:00, en una sesión plenaria con la participación de todos los ministros.

“Hoy tendremos una plenaria en la que leeremos las conclusiones. Puedo adelantar que existen muchas sugerencias para mejorar el decreto, cambiar algún articulado o agregar nuevos puntos”, señaló.

Bloqueos financiados

Respecto a las movilizaciones impulsadas por la COB, el viceministro aseguró que estas son financiadas con recursos provenientes de aportes sindicales obligatorios descontados de los salarios de trabajadores mineros, maestros y personal del sector salud.

“El monto de estos tres sectores suma alrededor de 130 millones de bolivianos. No da para extrañar que en muchas de estas movilizaciones se encuentren maletines con millones de bolivianos que se manejan para financiar estos temas”, sostuvo Linares.

El Gobierno anunció modificaciones en unos 35 artículos de la norma. La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, precisó que los ajustes serán “de forma y no de fondo” y no se tocará la eliminación de la subvención de combustibles.

Mira la programación en Red Uno Play