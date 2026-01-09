Mapa de transitabilidad: aumentan a 43 los puntos de bloqueo, según la ABC

Los bloqueos por conflictos sociales continúan afectando la transitabilidad en distintas carreteras del país. Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta el momento se registran 43 puntos de bloqueo en los departamentos: La Paz, Santa Cruz, Oruro, Beni, Potosí y Cochabamba. Las medidas de presión se mantienen pese al diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) en torno al Decreto Supremo 5503.

En Santa Cruz, los bloqueos están instalados en San Julián, Ascensión de Guarayos, el puente de Yapacaní y el sector de San Germán, antes de llegar al puente Ichilo, interrumpiendo la conexión vial hacia el occidente del país y afectando el transporte de pasajeros y carga.

En el departamento del Beni, se reporta un bloqueo en el puente Yucumo, un punto estratégico para la vinculación con el norte del país.

La Paz concentra la mayor cantidad de puntos de protesta. Los bloqueos se ubican en La Cumbre, el ingreso a Copacabana, Tiquina, Konani, cruce Villa Arriendo, Calamarca, Cañaviri, Chama, cruce Layuri, la carretera a Desaguadero, puente Katari, tranca Laja, Lloco Lloco, Santa Ana, Viacha y el cruce Peñas, generando serias dificultades para el tránsito vehicular y el transporte interdepartamental.

En Oruro, la ABC reporta bloqueos en Caracollo, Villa Puente, cruce Huanuni, Puente Grande y cruce Culta.

Mientras tanto, en Cochabamba, las medidas de presión se concentran en Quillacollo, Rodeo, Sayari, Pongo, Arayan, Sauce Mayu y Chullpas.

En Potosí, se registra un punto de bloqueo en el sector de Chorillos.

Las autoridades recomiendan a la población evitar viajes interdepartamentales y mantenerse informada a través de los reportes oficiales de la ABC y la página web: https://transitabilidad.abc.gob.bo/

