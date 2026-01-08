¿Tu licencia de conducir está por vencer? Así la renuevas en 5 pasos

Conoce los requisitos, costos y dónde realizar el trámite para renovar tu licencia de conducir sin contratiempos.
Guía rápida para renovar tu Licencia de conducir en Bolivia.
Si tu licencia de conducir está por caducar o ya venció, no te preocupes. El trámite de renovación en Bolivia es sencillo, siempre que cumplas con los requisitos y no tengas multas pendientes.
Requisitos para renovar la licencia
Para obtener tu nueva Licencia para Conducir, necesitas:
Cédula de identidad vigente (original y fotocopia)
Licencia de conducir vencida
Certificado médico original, emitido por un centro autorizado por el SEGIP – SEGELIC
Certificado de Antecedentes de Tránsito
Boleta de depósito bancario según tu categoría
Costos de renovación
El pago se realiza en el Banco Unión, indicando al cajero que es para el SEGIP–SEGELIC:
Categorías P, A, B y C: Bs 225
Categorías M y T: Bs 80
¿Dónde se realiza el trámite?
En oficinas del SEGIP / SEGELIC, según la ciudad
Debes verificar horarios y disponibilidad de turnos
Consideraciones importantes
No debes tener multas pendientes, ni de tránsito ni electorales
Ascenso de categoría:
Se requiere el certificado de aprobación de una autoescuela acreditada por el SEGIP
Lleva todos los documentos completos para evitar retrasos
