¿Tu licencia de conducir está por vencer? Así la renuevas en 5 pasos

Guía rápida para renovar tu Licencia de conducir en Bolivia.

Si tu licencia de conducir está por caducar o ya venció, no te preocupes. El trámite de renovación en Bolivia es sencillo, siempre que cumplas con los requisitos y no tengas multas pendientes.

Requisitos para renovar la licencia

Para obtener tu nueva Licencia para Conducir, necesitas:

Cédula de identidad vigente (original y fotocopia)

Licencia de conducir vencida

Certificado médico original , emitido por un centro autorizado por el SEGIP – SEGELIC

Certificado de Antecedentes de Tránsito

Boleta de depósito bancario según tu categoría

Costos de renovación

El pago se realiza en el Banco Unión, indicando al cajero que es para el SEGIP–SEGELIC:

Categorías P, A, B y C: Bs 225

Categorías M y T: Bs 80

¿Dónde se realiza el trámite?

En oficinas del SEGIP / SEGELIC , según la ciudad

Debes verificar horarios y disponibilidad de turnos

Consideraciones importantes

No debes tener multas pendientes , ni de tránsito ni electorales

Ascenso de categoría: Se requiere el certificado de aprobación de una autoescuela acreditada por el SEGIP

Lleva todos los documentos completos para evitar retrasos

Imagen Segip

Mira la programación en Red Uno Play