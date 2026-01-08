TEMAS DE HOY:
Niña desaparecida en La Guardia Desaparición de joyero desfalco millonario

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¿Tu licencia de conducir está por vencer? Así la renuevas en 5 pasos

Conoce los requisitos, costos y dónde realizar el trámite para renovar tu licencia de conducir sin contratiempos.

Silvia Sanchez

08/01/2026 10:37

Imagen referencial. Captura RR.SS. - Portal Mega
Bolivia

Escuchar esta nota

Guía rápida para renovar tu Licencia de conducir en Bolivia.

Si tu licencia de conducir está por caducar o ya venció, no te preocupes. El trámite de renovación en Bolivia es sencillo, siempre que cumplas con los requisitos y no tengas multas pendientes.

Requisitos para renovar la licencia

Para obtener tu nueva Licencia para Conducir, necesitas:

  • Cédula de identidad vigente (original y fotocopia)

  • Licencia de conducir vencida

  • Certificado médico original, emitido por un centro autorizado por el SEGIP – SEGELIC

  • Certificado de Antecedentes de Tránsito

  • Boleta de depósito bancario según tu categoría

Costos de renovación

El pago se realiza en el Banco Unión, indicando al cajero que es para el SEGIP–SEGELIC:

  • Categorías P, A, B y C: Bs 225

  • Categorías M y T: Bs 80

¿Dónde se realiza el trámite?

  • En oficinas del SEGIP / SEGELIC, según la ciudad

  • Debes verificar horarios y disponibilidad de turnos

Consideraciones importantes

  • No debes tener multas pendientes, ni de tránsito ni electorales

  • Ascenso de categoría:

    • Se requiere el certificado de aprobación de una autoescuela acreditada por el SEGIP

  • Lleva todos los documentos completos para evitar retrasos

Imagen Segip

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD