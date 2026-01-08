TEMAS DE HOY:
Evite cobros indebidos: estas son las tarifas vigentes para viajar en bus desde Santa Cruz

La ATT recordó a la población que estas franjas son de cumplimiento obligatorio y exhortó a denunciar cualquier cobro fuera de los montos establecidos.

08/01/2026 9:53

La Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) publicó las tarifas transitorias que rigen por el periodo de 180 días para el transporte interdepartamental terrestre desde Santa Cruz hacia distintos puntos del país, con el objetivo de evitar cobros indebidos y proteger a los usuarios.

Tarifas de buses interdepartamentales (Bs)

Destino

Ruta

Bus normal

Semicama

Cama

La Paz

Ruta nueva

113 – 153

176 – 224

232 – 308

La Paz

Ruta antigua

127 – 161

190 – 234

246 – 319

Cochabamba

Vía nueva

70 – 90

92 – 125

148 – 183

Cochabamba

Ruta antigua

87 – 106

106 – 149

162 – 207

Trinidad (Beni)

69 – 87

106 – 127

169 – 188

Yacuiba (Tarija)

66 – 85

106 – 127

148 – 176

Sucre

106 – 134

120 – 176

148 – 238

Tarija

143 – 483

211 – 266

258 – 356

 

Cabe señalar que este jueves se registran al menos 18 puntos de bloqueo en el país, concentrados principalmente en el departamento de La Paz, además de Potosí, Santa Cruz, Oruro y Cochabamba.

Las movilizaciones son encabezadas por sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), que rechazan el Decreto Supremo 5503 y exigen su abrogación. Ante este escenario, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) anticipó pérdidas de hasta 60 millones de dólares diarios debido al bloqueo de carreteras a escala nacional.

