Evite cobros indebidos: estas son las tarifas vigentes para viajar en bus desde Santa Cruz

La Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) publicó las tarifas transitorias que rigen por el periodo de 180 días para el transporte interdepartamental terrestre desde Santa Cruz hacia distintos puntos del país, con el objetivo de evitar cobros indebidos y proteger a los usuarios.

Tarifas de buses interdepartamentales (Bs)

Destino Ruta Bus normal Semicama Cama La Paz Ruta nueva 113 – 153 176 – 224 232 – 308 La Paz Ruta antigua 127 – 161 190 – 234 246 – 319 Cochabamba Vía nueva 70 – 90 92 – 125 148 – 183 Cochabamba Ruta antigua 87 – 106 106 – 149 162 – 207 Trinidad (Beni) — 69 – 87 106 – 127 169 – 188 Yacuiba (Tarija) — 66 – 85 106 – 127 148 – 176 Sucre — 106 – 134 120 – 176 148 – 238 Tarija — 143 – 483 211 – 266 258 – 356

La ATT recordó a la población que estas franjas son de cumplimiento obligatorio y exhortó a denunciar cualquier cobro fuera de los montos establecidos.

Cabe señalar que este jueves se registran al menos 18 puntos de bloqueo en el país, concentrados principalmente en el departamento de La Paz, además de Potosí, Santa Cruz, Oruro y Cochabamba.

Las movilizaciones son encabezadas por sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), que rechazan el Decreto Supremo 5503 y exigen su abrogación. Ante este escenario, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) anticipó pérdidas de hasta 60 millones de dólares diarios debido al bloqueo de carreteras a escala nacional.

Mira la programación en Red Uno Play