Evite cobros indebidos: estas son las tarifas vigentes para viajar en bus desde Santa Cruz

La ATT recordó a la población que estas franjas son de cumplimiento obligatorio y exhortó a denunciar cualquier cobro fuera de los montos establecidos.
08/01/2026 9:53
Escuchar esta nota
La Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) publicó las tarifas transitorias que rigen por el periodo de 180 días para el transporte interdepartamental terrestre desde Santa Cruz hacia distintos puntos del país, con el objetivo de evitar cobros indebidos y proteger a los usuarios.
Tarifas de buses interdepartamentales (Bs)
|
Destino
|
Ruta
|
Bus normal
|
Semicama
|
Cama
|
La Paz
|
Ruta nueva
|
113 – 153
|
176 – 224
|
232 – 308
|
La Paz
|
Ruta antigua
|
127 – 161
|
190 – 234
|
246 – 319
|
Cochabamba
|
Vía nueva
|
70 – 90
|
92 – 125
|
148 – 183
|
Cochabamba
|
Ruta antigua
|
87 – 106
|
106 – 149
|
162 – 207
|
Trinidad (Beni)
|
—
|
69 – 87
|
106 – 127
|
169 – 188
|
Yacuiba (Tarija)
|
—
|
66 – 85
|
106 – 127
|
148 – 176
|
Sucre
|
—
|
106 – 134
|
120 – 176
|
148 – 238
|
Tarija
|
—
|
143 – 483
|
211 – 266
|
258 – 356
La ATT recordó a la población que estas franjas son de cumplimiento obligatorio y exhortó a denunciar cualquier cobro fuera de los montos establecidos.
Cabe señalar que este jueves se registran al menos 18 puntos de bloqueo en el país, concentrados principalmente en el departamento de La Paz, además de Potosí, Santa Cruz, Oruro y Cochabamba.
Las movilizaciones son encabezadas por sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), que rechazan el Decreto Supremo 5503 y exigen su abrogación. Ante este escenario, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) anticipó pérdidas de hasta 60 millones de dólares diarios debido al bloqueo de carreteras a escala nacional.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30