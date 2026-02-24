“Está en coma”: familia de la cantante Rossana Marín activa campaña solidaria

La familia de la cantante boliviana Rossana Marín, que se encuentra en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de un centro médico paceño, activó una campaña solidaria para cubrir sus gastos médicos ante la gravedad del cuadro clínico y los altos costos del tratamiento.

“Lo que pido es que me apoyen, por favor. Rossana está en coma, está destrozado un hemisferio de su cerebro. No sabemos si va a resistir ni qué secuelas pueda tener si Dios permite que viva”, manifestó su madre, la también cantante Roxana Piza.

Los fondos serán destinados a cubrir los gastos médicos, medicamentos y el proceso de recuperación de la artista, que podría prolongarse por meses.

“Ella ha trabajado por la patria, ha llevado en alto el nombre de Bolivia”, expresó su madre quien también recordó la trayectoria de la artista que formó parte del grupo Voces Morenas y representó a Bolivia en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 2012.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho se produjo tras una discusión con su esposo, también músico, que derivó en un forcejeo. El caso es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y el principal sospechoso fue enviado con detención preventiva por seis meses al penal de San Pedro mientras avanzan las investigaciones.

El impacto del proyectil le provocó un traumatismo cráneo encefálico severo, con grave afectación en uno de los hemisferios del cerebro. Desde entonces permanece en coma y su estado es considerado delicado.

