Policía es aprehendido por intento de feminicidio contra una camarada en Cobija

Un efectivo policial, identificado como subteniente, fue aprehendido en las últimas horas en Cobija, Pando, acusado del presunto delito de intento de feminicidio contra una de sus camaradas, una sargento de menor rango. El hecho, que se habría producido en el cuarto de la joven, ha generado profunda indignación y el clamor de justicia por parte de la familia de la víctima.

Virginia Toscanini, madre de la sargento agredida, viajó de emergencia desde Oruro tras recibir la impactante noticia y denunció el ataque ante los medios:

"Recibí una llamada de Pando de sus camaradas indicándome que un subteniente la había agredido. [...] Este subteniente, estando en estado de ebriedad, no sé si estaría bien alcoholizado o estaría medio alcoholizado, había entrado a su cuarto directamente, ha agarrado la botella y le había dado en su cabeza a mi hija".

Violencia y hostigamiento previo

La madre relató las serias lesiones que sufrió su hija, quien presenta hematomas en los pies y en los ojos. Además, denunció que la agresión no fue un incidente aislado.

Según el relato de la familia, la víctima estaría siendo hostigada desde hace tiempo por el presunto agresor. La madre clama por que la justicia actúe con firmeza y no permita que el rango superior del subteniente influya en el proceso.

"Yo solo pido justicia para mi hija. No puede un subteniente, atenido al hecho de que tiene un grado superior que un sargento, puede agredírmelo a mi hija", enfatizó Toscanini.

El presunto agresor se encuentra actualmente detenido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Cobija, a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde se definirá su situación jurídica.

