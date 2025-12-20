“No nos iremos hasta que haya humo blanco”: Cuarto intermedio en la elección de vocales del TSE

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no logró alcanzar los dos tercios necesarios para la designación de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la primera votación realizada la noche de este viernes. Ante este escenario, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, dispuso un cuarto intermedio hasta las 23:00, con el fin de retomar la sesión en busca de consenso.

Con la intención de agilizar el proceso, los legisladores acordaron someter a votación dos planchas completas de candidatos, tanto titulares como suplentes. Sin embargo, ninguna de ellas alcanzó el respaldo requerido.

“Tenemos que subsanar y avanzar en la designación de nuevos vocales. No queremos un Tribunal Electoral con autoridades prorrogadas; nos estamos basando en la meritocracia y entendemos que la convocatoria puede mejorarse, pero debemos avanzar”, señaló la diputada Lissa Claros, de la bancada Alianza Libre.

La legisladora explicó que surgieron distintas propuestas sobre la modalidad de votación, entre ellas priorizar a los postulantes con mayor puntaje para garantizar un proceso meritocrático.

“Han surgido dos o tres propuestas: votar por porcentaje o por cantidad. Nosotros sugerimos que se priorice a quienes tienen mayor puntaje. Vamos a reunirnos por bancadas para definir los parámetros, pero no nos retiraremos hasta que haya humo blanco”, afirmó.

De acuerdo con la normativa vigente, la votación es nominal y a viva voz. Cada asambleísta debe emitir seis votos simultáneos: tres mujeres, dos postulantes indígenas —sin distinción de género— y un sexto vocal que puede ser varón, mujer o indígena. La elección de al menos tres mujeres es obligatoria.

“Lo que estamos haciendo es un ejercicio democrático. No se ha llegado a los dos tercios, pero vamos a seguir votando las veces que sea necesario. Queremos que prime la meritocracia y que la votación sea transparente, sin cajas negras”, remarcó Claros.

Según el procedimiento legislativo, si un postulante alcanza los dos tercios, será designado automáticamente. Caso contrario, la votación deberá repetirse hasta completar la nómina de vocales del Tribunal Supremo Electoral.

Mira la programación en Red Uno Play