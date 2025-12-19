TEMAS DE HOY:
Feminicidio Infanticidio Violencia contra la Mujer

29ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Zamora: “El Gobierno mantiene las puertas abiertas al diálogo con el autotransporte, sin condiciones”

El ministro Zamora pidió diálogo con el autotransporte en medio de un clima de tensión y medidas de presión anunciadas por el sector.

Hans Franco

19/12/2025 18:54

Foto: Gobierno reitera llamado al diálogo con el sector del autotransporte
La Paz

Escuchar esta nota

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, reiteró este viernes su llamado al diálogo con el sector del autotransporte, subrayando que el Gobierno mantiene las puertas abiertas sin condiciones para encontrar soluciones conjuntas a los conflictos actuales.

“Las puertas del Gobierno están y seguirán abiertas para el diálogo, sin condiciones, sin confrontación y con total transparencia. Creemos firmemente que los problemas se solucionan hablando con la verdad, con responsabilidad y pensando en el bienestar de todos los bolivianos”, expresó Zamora en un mensaje grabado.

La autoridad insistió en que el Ejecutivo mantiene una postura de apertura permanente, enfocada en el entendimiento y la búsqueda de acuerdos que beneficien al conjunto de la población, en un contexto marcado por tensiones con el sector transportista.

El ministro agregó que el Gobierno está disponible para reunirse cuando el sector así lo determine. “Reiteramos nuestra total disposición para reunirnos cuando así lo decidan; siempre serán bienvenidos, porque gobernar es escuchar y resolver, no evadir”, afirmó.

Zamora remarcó que el diálogo responsable y transparente es clave para superar las diferencias y avanzar hacia soluciones sostenibles, con el objetivo de preservar la estabilidad, la paz social y el bienestar colectivo.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD