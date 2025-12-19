Zamora: “El Gobierno mantiene las puertas abiertas al diálogo con el autotransporte, sin condiciones”

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, reiteró este viernes su llamado al diálogo con el sector del autotransporte, subrayando que el Gobierno mantiene las puertas abiertas sin condiciones para encontrar soluciones conjuntas a los conflictos actuales.

“Las puertas del Gobierno están y seguirán abiertas para el diálogo, sin condiciones, sin confrontación y con total transparencia. Creemos firmemente que los problemas se solucionan hablando con la verdad, con responsabilidad y pensando en el bienestar de todos los bolivianos”, expresó Zamora en un mensaje grabado.

La autoridad insistió en que el Ejecutivo mantiene una postura de apertura permanente, enfocada en el entendimiento y la búsqueda de acuerdos que beneficien al conjunto de la población, en un contexto marcado por tensiones con el sector transportista.

El ministro agregó que el Gobierno está disponible para reunirse cuando el sector así lo determine. “Reiteramos nuestra total disposición para reunirnos cuando así lo decidan; siempre serán bienvenidos, porque gobernar es escuchar y resolver, no evadir”, afirmó.

Zamora remarcó que el diálogo responsable y transparente es clave para superar las diferencias y avanzar hacia soluciones sostenibles, con el objetivo de preservar la estabilidad, la paz social y el bienestar colectivo.

