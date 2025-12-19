Choferes de La Paz rechazan diálogo con el Gobierno y van a paro indefinido desde el lunes

El transporte sindicalizado anunció un paro nacional indefinido desde este lunes, en rechazo al Decreto Supremo 5503. La decisión fue confirmada por Edson Valdez, dirigente de la Federación de Choferes de La Paz, quien informó que el sector decidió no asistir a la reunión convocada por el Gobierno nacional.

La protesta responde a la eliminación gradual de la subvención a los combustibles, establecida en la norma. A pesar del llamado oficial a entablar mesas de diálogo, los choferes determinaron mantener su medida de presión.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, había convocado al autotransporte a dos espacios de diálogo: el primero, programado para este domingo a las 16:30, y el segundo, para el lunes 22 de diciembre a las 11:00.

Zamora señaló que la convocatoria a mesas de trabajo buscaba facilitar la participación de todos los sectores del transporte y mostrar disposición al diálogo. Sin embargo, los dirigentes confirmaron que no asistirán.

