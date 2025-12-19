TEMAS DE HOY:
Choferes de La Paz rechazan diálogo con el Gobierno y van a paro indefinido desde el lunes

La medida se da pese a la convocatoria realizada por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien había llamado al autotransporte a participar en dos mesas de diálogo con el objetivo de explicar y analizar los alcances del Decreto Supremo 5503.

Hans Franco

19/12/2025 17:49

Foto: Choferes no ingresaron a reunión con el gobierno deciden ir al paro (APG)
La Paz

El transporte sindicalizado anunció un paro nacional indefinido desde este lunes, en rechazo al Decreto Supremo 5503. La decisión fue confirmada por Edson Valdez, dirigente de la Federación de Choferes de La Paz, quien informó que el sector decidió no asistir a la reunión convocada por el Gobierno nacional. 

La protesta responde a la eliminación gradual de la subvención a los combustibles, establecida en la norma. A pesar del llamado oficial a entablar mesas de diálogo, los choferes determinaron mantener su medida de presión.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, había convocado al autotransporte a dos espacios de diálogo: el primero, programado para este domingo a las 16:30, y el segundo, para el lunes 22 de diciembre a las 11:00.

Zamora señaló que la convocatoria a mesas de trabajo buscaba facilitar la participación de todos los sectores del transporte y mostrar disposición al diálogo. Sin embargo, los dirigentes confirmaron que no asistirán.

 

 

