“Estamos perjudicados”: choferes protestan en La Paz por la calidad del combustible

La protesta llegó hasta inmediaciones del Palacio de Telecomunicaciones del centro paceño.

Red Uno de Bolivia

05/02/2026 10:18

Foto: Limber Tancara, dirigente del Transporte Libre.
La Paz

Un grupo de choferes se apostó la mañana de este jueves en inmediaciones del Palacio de Comunicaciones, en el centro de la ciudad de La Paz, para realizar un mitin de protesta y la toma pacífica del Ministerio de Hidrocarburos como medida de presión por la mala calidad de los combustibles.

“Hemos dado 24 horas al Gobierno central para que se pronuncie mediante el Ministerio de Hidrocarburos al pliego petitorio que hemos presentado. Lamentablemente no ha habido convocatoria. Es por eso que el día de hoy estamos en este mitin”, anunció Limber Tancara, dirigente del Transporte Libre.

 

Dijo que la toma simbólica de instituciones públicas se da para que los funcionarios conozcan del perjuicio del que está siendo parte el sector de los transportistas.

“Así como nos estamos perjudicando también que sienta el funcionario cómo es perjudicarse. Estamos nosotros varados con nuestras movilidades, estamos erogando dinero que lamentablemente en este momento no existe en la economía para el chofer y esperemos comprensión por parte de la autoridad, de la población, pero eso sí, necesitamos una respuesta a la brevedad posible”, indicó.

Tancara adelantó que en las próximas horas se reunirá la dirigencia a nivel nacional para determinar las medidas a asumir.

La principal demanda del sector es el resarcimiento de los daños ocasionados por la gasolina de mala calidad en sus vehículos.

 

