“Hay pruebas”: Padres de familia acusan a directora de presentarse con olor a alcohol en colegio

Madres y padres de familia de una unidad educativa de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra denunciaron públicamente que la directora del establecimiento presuntamente se habría presentado a trabajar en estado de ebriedad. El caso ya es de conocimiento de la Dirección Departamental de Educación (DDE), instancia ante la cual buscan una solución.

“Como madres de familia estamos súper ya cansadas con la situación de la señora directora. Ayer nos dijo que teníamos reunión a las 11, lo suspendió para hoy a las 8 de la mañana. Luego nos dimos cuenta que estaba borracha, huele a alcohol. Si ahorita se pueden acercar, huele a alcohol”, manifestó una madre de familia.

Los padres también expresaron su molestia por la suspensión reiterada de reuniones en las que se debía abordar la falta de maestros en el establecimiento. Según indicaron, actualmente existen seis aulas sin docente, situación que consideran prioritaria al inicio de la gestión escolar.

“Teníamos reunión para ver el tema de nuestro techo presupuestario y las falencias de maestro, pero no se llevó a cabo porque ella tenía que salir de emergencia al distrito”, reclamó otra madre.

Además, algunos padres señalaron que esta no sería la primera vez que surgen cuestionamientos contra la directora.

“Tiene antecedentes y nosotros hemos iniciado un proceso el primero de diciembre y no tenemos respuesta de la distrital. Hay pruebas que se han hecho llegar al distrito”, sostuvo una madre, quien aseguró que las observaciones incluyen presunta mala administración y supuestos hechos relacionados con consumo de alcohol fuera de la unidad educativa.

Por su parte, la directora rechazó las acusaciones. “No, se han molestado porque he suspendido una reunión, porque estoy yendo a dejar una hoja de ruta”, declaró. Ante la consulta directa sobre si consumió bebidas alcohólicas, respondió: “No. Que se investigue como tiene que ser, nada más”.

Hasta el momento, las autoridades educativas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

Mira la programación en Red Uno Play