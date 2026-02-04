Oruro: transporte protesta en YPFB y ANH por daños atribuidos al combustible

Transportistas del servicio urbano de la ciudad de Oruro tomaron este miércoles las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como medida de protesta por la grave afectación económica provocada por la mala calidad del combustible que se estaría distribuyendo en los surtidores.

El sector exige la atención del gobierno y el resarcimiento inmediato de los daños ocasionados a sus unidades vehiculares; advirtieron con radicalizar sus medidas de presión si no reciben una respuesta.

El secretario general de la línea “Minis Verdes” de Oruro, Víctor Chipana, afirmó que existen pruebas técnicas que respaldan sus denuncias y responsabilizó directamente al Gobierno central, a YPFB y a la ANH.

“Lamentablemente quiero decirle al gobierno central que por la compra de la mala calidad de combustible hoy por hoy estamos afectados nosotros como transportistas”, declaró.

El dirigente señaló que se realizaron análisis técnicos con apoyo de un laboratorio móvil del departamento de La Paz, que llegó hasta el municipio de Oruro, donde se verificaron las irregularidades del carburante.

“Aquí tenemos la muestra clara de este combustible que hemos hecho analizar. Esta es la otra muestra, mire cómo tiene que ser una gasolina”, afirmó, mostrando comparaciones ante la prensa.

Asimismo, denunció que, pese a que el combustible sale de YPFB con certificación de gasolina especial, el producto que llega a los surtidores no cumple con esas características.

Sobre los costos de reparación, el dirigente advirtió que las pérdidas son insostenibles, lo que provocó la paralización de gran parte del servicio.

“Un 70% de las movilidades están paradas en talleres mecánicos y eléctricos y solo un 30% está prestando servicio, y eso, a media máquina”, afirmó Chipana.

Finalmente, los transportistas advirtieron que las medidas de presión podrían radicalizarse tras la realización de un ampliado de los tres operadores de la ciudad, para definir nuevas acciones.

PROTESTAS EN VARIAS REGIONES

En horas de la mañana, choferes del transporte público fueron gasificados luego de protagonizar una protesta en inmediaciones de la planta de almacenamiento de YPFB.

En las cuidades de La Paz y Cochabamba, el sector del transporte también protagonizó el cierre y bloqueo de calles aledañas a instalaciones de la AHN con las mismas demandas.

Los choferes de las ciudades de La Paz y El Alto se declararon en estado de emergencia, por lo que exigieron al Gobierno nacional el resarcimiento por los daños que estarían sufriendo sus vehículos.

Asimismo, decenas de mototaxistas instalaron un bloqueo en Montero, cortando la ruta que une a Santa Cruz con Cochabamba, en protesta por la calidad de la gasolina, que, según el sector, estaría causando averías en los motores de sus vehículos, afectando su principal fuente de ingresos.

YPFB TOMA PREVISIONES

Por su parte, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la activación de un protocolo inmediato de saneamiento, luego de detectar focos de contaminación en algunos depósitos de combustible.

