Una imagen que derrite corazones: niña camina con su perrito en aguayo y se vuelve viral

Las imágenes emocionaron a miles de usuarios en redes sociales.

Silvia Sanchez

04/02/2026 13:26

Ternura en la carretera: niña carga a su perrito y conquista internet. Imagen captura de video.
Una tierna escena protagonizada por una niña y su pequeño perrito se volvió viral en las últimas horas, despertando miles de reacciones en redes sociales.

En el video, grabado presuntamente en el occidente del país, se observa a la menor caminando por una carretera con su mascota cargada en un aguayo en la espalda, protegiéndola del cansancio y del frío mientras continúa su camino.

Viral en pocas horas

Las imágenes rápidamente se difundieron en plataformas digitales, donde usuarios destacaron:

  • El amor hacia los animales

  • La responsabilidad desde temprana edad

  • Los valores aprendidos en la infancia

El clip ya suma cientos de reproducciones, comentarios y compartidos.

 

 

Reacciones en redes

Muchos internautas coincidieron en que el video refleja la sencillez y pureza de la niñez, recordando cómo, en la infancia, la felicidad muchas veces se construye con pequeños gestos y grandes afectos.

“Cuando solo necesitábamos a nuestro compañero para ser felices”, comentaron varios usuarios.

Un mensaje que inspira

Más allá de la viralidad, la escena deja un mensaje claro: el respeto, el cuidado y el amor por los animales se aprenden desde pequeños y pueden convertirse en una poderosa lección para toda la sociedad.

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

