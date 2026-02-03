Caos y ternura en la autopista: terneros se escapan y frenan el tráfico

Una escena tan inesperada como enternecedora se vivió el pasado jueves en una autopista de la región de Lodz, en Polonia, cuando dos terneros escaparon del vehículo que los transportaba y terminaron caminando en plena vía rápida, generando caos vehicular y sorpresa entre los conductores.

Las cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en el que los animales corren desorientados entre los autos, obligando a los conductores a frenar de emergencia. Lejos de reaccionar con violencia, varios automovilistas bajaron de sus vehículos para ayudarlos, guiándolos con cuidado hasta detrás de las barreras de seguridad.

Rescate con final feliz

Minutos después, la Policía llegó al lugar, cubrió a los terneros con mantas térmicas para protegerlos del frío y aseguró la zona para evitar accidentes. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni daños mayores.

Los animales fueron trasladados sanos y salvos a un veterinario, donde se confirmó que se encontraban en buen estado de salud.

El video del rescate se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios destacaron la empatía y solidaridad de los conductores ante una situación completamente fuera de lo común.

