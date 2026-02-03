Video inquietante: un niño desaparece ante cámaras y desata teorías en redes

Un impactante registro captado por cámaras de seguridad ha causado conmoción en redes sociales y reabrió el debate sobre fenómenos paranormales. El video muestra una escena inquietante: un niño que aparenta ser un “fantasma” se desvanece repentinamente mientras es perseguido por dos perros en plena calle.

Las imágenes, grabadas en horas de la madrugada, muestran una calle completamente desierta. De pronto, aparece un niño de aproximadamente 10 años, corriendo a toda velocidad, mientras dos perros lo siguen muy de cerca, como si intentaran alcanzarlo.

El momento más perturbador ocurre cuando el menor se adentra en un terreno baldío sin salida. En cuestión de segundos, la figura del niño desaparece por completo ante la cámara, sin dejar rastro alguno.

La reacción de los animales no pasa desapercibida y es lo que más desconcierta a quienes ven el video: uno de los perros retrocede de inmediato, aparentemente asustado, mientras el otro permanece inmóvil, observando fijamente el lugar donde el niño se encontraba segundos antes.

El clip se volvió viral y desató todo tipo de teorías en redes sociales. Algunos aseguran que se trata de un fenómeno sobrenatural, mientras otros sostienen que podría tratarse de un efecto visual, un truco de cámara o una ilusión óptica.

Hasta el momento, no existe una explicación oficial, pero el video continúa generando miedo, curiosidad y debate entre los usuarios, convirtiéndose en uno de los registros más inquietantes que circulan actualmente en internet.

