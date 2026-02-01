¡Increíble! La adolescencia dura hasta los 32 años, según un estudio

Un estudio de Cambridge revela que el cerebro no deja de reorganizarse hasta la vejez y que la adultez plena llega mucho después de lo que creíamos.
01/02/2026 12:20
La Universidad de Cambridge publicó en Nature Communications un estudio que cambia la forma en que entendemos el desarrollo cerebral. Tras analizar escáneres de casi 4.000 personas de entre 0 y 90 años, los investigadores identificaron cinco fases distintas en la vida del cerebro, marcadas por “puntos de inflexión” a los 9, 32, 66 y 83 años.
Las 5 etapas cerebrales
Niñez (0–9 años): Desarrollo inicial y formación de conexiones fundamentales.
Adolescencia extrema (9–32 años): El cerebro alcanza su pico de eficiencia neuronal, aunque también es la etapa con mayor riesgo de trastornos de salud mental.
Adultez (32–66 años): Periodo de estabilidad cerebral, donde la conectividad cambia, la eficiencia disminuye levemente y se consolida la inteligencia y la personalidad.
Envejecimiento temprano (66–83 años): Comienza la modularidad cerebral, donde diferentes áreas trabajan más por separado, similar a músicos de una banda que hacen proyectos solistas.
Envejecimiento tardío (83 años en adelante): Cambios similares a la fase anterior, pero más pronunciados; disminuye la relación entre edad y estructura cerebral.
¿Por qué es importante?
Conocer estas fases ayuda a explicar por qué ciertas enfermedades neurológicas y de salud mental aparecen en momentos específicos de la vida. Según los científicos, este mapa cerebral también permite diseñar estrategias de prevención y tratamiento más efectivas y entender mejor la vulnerabilidad de cada etapa.
“Las diferencias en cómo está cableado el cerebro pueden predecir dificultades con la atención, el lenguaje, la memoria y otros comportamientos”, explica Duncan Astle, investigador del equipo de Cambridge.
En otras palabras, la adolescencia cerebral no termina a los 18 ni a los 25: nuestro cerebro sigue en plena transformación hasta mucho después de los 30, redefiniendo cuándo realmente empieza la adultez.
