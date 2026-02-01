¡Increíble! La adolescencia dura hasta los 32 años, según un estudio

La Universidad de Cambridge publicó en Nature Communications un estudio que cambia la forma en que entendemos el desarrollo cerebral. Tras analizar escáneres de casi 4.000 personas de entre 0 y 90 años, los investigadores identificaron cinco fases distintas en la vida del cerebro, marcadas por “puntos de inflexión” a los 9, 32, 66 y 83 años.

Las 5 etapas cerebrales

Niñez (0–9 años): Desarrollo inicial y formación de conexiones fundamentales. Adolescencia extrema (9–32 años): El cerebro alcanza su pico de eficiencia neuronal, aunque también es la etapa con mayor riesgo de trastornos de salud mental. Adultez (32–66 años): Periodo de estabilidad cerebral, donde la conectividad cambia, la eficiencia disminuye levemente y se consolida la inteligencia y la personalidad. Envejecimiento temprano (66–83 años): Comienza la modularidad cerebral, donde diferentes áreas trabajan más por separado, similar a músicos de una banda que hacen proyectos solistas. Envejecimiento tardío (83 años en adelante): Cambios similares a la fase anterior, pero más pronunciados; disminuye la relación entre edad y estructura cerebral.

¿Por qué es importante?

Conocer estas fases ayuda a explicar por qué ciertas enfermedades neurológicas y de salud mental aparecen en momentos específicos de la vida. Según los científicos, este mapa cerebral también permite diseñar estrategias de prevención y tratamiento más efectivas y entender mejor la vulnerabilidad de cada etapa.

“Las diferencias en cómo está cableado el cerebro pueden predecir dificultades con la atención, el lenguaje, la memoria y otros comportamientos”, explica Duncan Astle, investigador del equipo de Cambridge.

En otras palabras, la adolescencia cerebral no termina a los 18 ni a los 25: nuestro cerebro sigue en plena transformación hasta mucho después de los 30, redefiniendo cuándo realmente empieza la adultez.

Mira la programación en Red Uno Play