Las mascotas oficiales del Mundial 2026 sorprendieron y conquistaron al público durante su participación en los TikTok Awards, al revivir uno de los trends más recordados de 2016, generando una ola de nostalgia y aplausos tanto en el recinto como en redes sociales.

La quinta edición de los TikTok Awards se celebró este jueves 29 de enero en la Ciudad de México, reuniendo a grandes figuras de la música, creadores de contenido y personalidades del entretenimiento digital. Entre los artistas destacados estuvieron Yeri Mua y Julieta Venegas, quienes subieron al escenario para deleitar al público con su música, mientras que El Malilla debutó como conductor de la gala.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la noche fue la aparición de las mascotas del Mundial 2026, quienes recrearon el popular trend “2016–2026”, una tendencia que invita a mostrar cómo lucían las personas en 2016 o a reinterpretar ese estilo desde el presente, combinando humor, nostalgia y creatividad.

La dinámica provocó risas, aplausos y una inmediata reacción en plataformas digitales, donde los usuarios celebraron la originalidad y carisma de las mascotas. Además, durante su participación, regalaron balones al público, aumentando la emoción y cercanía con los asistentes.

El momento rápidamente se viralizó, convirtiéndose en uno de los clips más compartidos de la noche y confirmando que el Mundial 2026 ya empieza a generar expectativa y conexión con las nuevas generaciones, incluso fuera de las canchas.

Mira la programación en Red Uno Play