Elecciones subnacionales: TED Cochabamba admite demanda de inhabilitación contra Manfred Reyes Villa

El escenario político en Cochabamba ha entrado en una fase de alta tensión. El Tribunal Electoral Departamental (TED) admitió formalmente la demanda de inhabilitación contra el actual alcalde y candidato por la alianza APB-Súmate, Manfred Reyes Villa. La resolución, amparada en el Reglamento de Candidaturas, no implica la salida inmediata del candidato, pero abre un proceso de revisión legal que deberá resolverse en los próximos días.

La base de la demanda: "Nadie está por encima de la ley"

El demandante, Julio César Tuarek Carvajal González (diputado de Unidad), sostiene que la postulación de Reyes Villa vulnera la Constitución y se apoya en la Sentencia Constitucional 007/2025. Según Tuarek, dicha sentencia prohíbe la reelección discontinua para cargos municipales y departamentales.

"Es el primer paso para demostrar que Manfred Reyes Villa es una candidatura totalmente ilegal. No es guerra sucia; es respeto a la democracia. Así como estuvimos contra Evo Morales por vulnerar la Constitución, hoy estamos contra Reyes Villa", afirmó el legislador, comparando la situación con los eventos del 21F.

Tuarek también cuestionó la idoneidad del equipo de la alcaldía, instando a Reyes Villa a "dejar de mentir" y dar paso a nuevas figuras políticas.

La defensa de Súmate: "Es un trámite de rutina"

Desde el entorno del alcalde, la admisión de la demanda ha sido recibida con calma. Juan José Ayaviri, director de Comunicación de la Alcaldía, calificó el proceso como un "paso procedimental simple" que no pone en riesgo la candidatura.

Súmate sostiene que la interpretación de la ley debe ser favorable al candidato y que poseen respaldos jurídicos sólidos. Ayaviri atribuye la demanda al "miedo" de los rivales. "A la alcaldía se llega con propuestas, no con inhabilitaciones. Nuestros rivales no tienen programa y recurren a la guerra sucia", sentenció.

Manfred Reyes Villa: "La ley no es retroactiva"

El propio alcalde, visiblemente tranquilo, aseguró que su equipo jurídico ya tenía preparada la respuesta incluso antes de la notificación oficial. Reyes Villa basa su defensa en los artículos 285 y 288 de la Constitución Política del Estado.

"La ley se aplica para adelante, no es retroactiva. Bajo la nueva Constitución, esta es mi primera gestión. El intento de inhabilitarme es porque saben que volveremos a ganar por el trabajo realizado: más de 2,500 obras entregadas", declaró el burgomaestre.

Reyes Villa enfatizó que, a diferencia de otros exalcaldes que ya cumplieron dos gestiones bajo el nuevo marco constitucional, él está habilitado para buscar un nuevo periodo.

¿Qué sigue ahora?

El cronograma electoral establece los siguientes pasos críticos:

Plazo de respuesta: Reyes Villa tiene 48 horas para presentar sus descargos ante el TED (aunque el alcalde afirmó que lo hará "mañana mismo"). Resolución del TED: Tras recibir la respuesta, la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental deberá emitir un fallo definitivo. Instancia final: El caso podría escalar hasta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) si alguna de las partes decide apelar la decisión departamental.

Por ahora, Reyes Villa continúa en carrera y ejerciendo sus funciones, mientras la ciudad espera una definición que marcará el rumbo de las próximas elecciones municipales.

Mira la programación en Red Uno Play