TED de Cochabamba recibe notificación de inhabilitación de candidatos de UCS

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba recibió de manera oficial la notificación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la inhabilitación de los candidatos de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) a nivel departamental, tras la cancelación de su personería jurídica.

De acuerdo con la lectura realizada por el secretario de Cámara del TED, la resolución del TSE establece que todos los candidatos de UCS y de la alianza Nuevas Ideas quedaron inhabilitados, entre ellos los postulantes de Cochabamba. Asimismo, la norma señala que las candidaturas inhabilitadas no pueden ser reemplazadas ni registradas por otra agrupación política.

La resolución también alcanza a la alianza Nuevas Ideas y PDB, cuyos candidatos quedaron fuera del proceso electoral. En ese marco, Roberto Perrogón, excandidato a la Alcaldía de Cochabamba, y Javier León, excandidato a la Gobernación, quedaron oficialmente fuera de las Elecciones Subnacionales 2026, junto a cientos de postulantes de esa alianza en todo el país.

La Resolución 45/2026 del TSE establece de forma expresa que las candidaturas inhabilitadas no podrán ser registradas nuevamente por otro partido político ni dentro de la misma alianza.

Tras conocerse la decisión, Perrogón cuestionó la determinación del órgano electoral y anunció que iniciará acciones legales. “La democracia se vuelve a perder. Nos dicen que vayamos a votar, pero nos imponen por quiénes”, afirmó.

El excandidato señaló que su alianza dará batalla legal en instancias nacionales e internacionales para hacer prevalecer, dijo, su derecho a participar como candidato. A su juicio, la medida vulnera el principio de preclusión y los derechos políticos de los postulantes inhabilitados.

Mira la programación en Red Uno Play