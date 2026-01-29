“Por no chocar con otro micro, le di”: la confesión del chofer que causó la muerte de Sebastián

La muerte de un joven universitario de 21 años causó profunda conmoción en Santa Cruz de la Sierra, luego de que fuera atropellado por un micro en plena zona céntrica de la ciudad. El hecho ocurrió sobre la avenida Melchor Pinto, entre el primer y segundo anillo.

La víctima fue identificada como Sebastián Vespa Montero, estudiante universitario, cuyo fallecimiento generó consternación entre familiares, amigos y ciudadanos que conocieron el caso a través de redes sociales y medios locales.

Tras el hecho, el conductor del micro, Hugo Fernando J.M., de 52 años, fue aprehendido por la Policía.

En un video publicado por Radio Actualidad, se escucha al chofer admitir lo sucedido ante los efectivos: “Yo venía por aquí cuando el otro micro me cerró y por mirarle al otro que no me choque, ahí le di”, refiriéndose a los instantes previos al atropello.

Las investigaciones revelaron además un dato que agrava su situación. El director de Tránsito, coronel Enrique Arequipa, confirmó que el conductor registraba antecedentes por un hecho similar, ya que en un incidente anterior había atropellado a una mujer de 52 años.

Este historial es considerado un elemento relevante dentro de la investigación que actualmente se encuentra en manos del Ministerio Público.

El chofer permanece en celdas policiales a la espera de su audiencia cautelar, donde un juez definirá su situación jurídica en las próximas horas. En tanto, familiares de Sebastián han expresado públicamente su indignación ante la reincidencia del conductor y exigen justicia por la muerte del joven.

Mira la programación en Red Uno Play