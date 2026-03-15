Un aparatoso accidente de tránsito se registró la tarde de este domingo en la zona del Segundo Anillo, en las proximidades del Parque Urbano. El incidente, que ocurrió bajo condiciones climáticas de lluvia y calzada mojada, involucró a un motociclista que quedó tendido en el área verde tras el impacto.

Testigos en el lugar reportaron la colisión de manera inmediata, lo que permitió la llegada de una ambulancia para brindar los primeros auxilios. Hasta el momento, las causas exactas del siniestro son desconocidas y se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades de Tránsito.

Grave accidente de tránsito en el Segundo Anillo deja un motociclista herido. Fotos: Ambulancias emergencias Santa Cruz.

Debido a que el conductor se encontraba inconsciente o en estado crítico al momento de la asistencia, no ha podido ser identificado formalmente. Por ello, transeúntes y servicios de emergencia han difundido las imágenes de la motocicleta para que sus allegados puedan reconocerla:

Marca de la motocicleta: Honda.

Modelo: Tornado.

Placa de control: 5553 KRB.

En el lugar se observa un intenso despliegue de personal de salud. El motociclista, que vestía un jean azul y una polera negra, fue auxiliado sobre la berma central, cerca de un árbol donde aparentemente terminó tras perder el control de su vehículo.

Se pide a la población que, de reconocer la motocicleta o tener información sobre el propietario, se comuniquen de inmediato con los servicios de emergencia o intenten contactar al celular de la persona afectada para facilitar su identificación en el centro médico al que ha sido trasladado.

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