Conductor huye tras provocar violento accidente en La Cuchilla

Un grave accidente de tránsito se registró en el quinto anillo, a la altura del barrio Las Vegas, en la zona de La Cuchilla, Santa Cruz, donde tres vehículos se vieron involucrados en una colisión de consideración.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor que habría ocasionado el hecho se dio a la fuga, dejando en el lugar a los otros motorizados con severos daños materiales.

En las imágenes difundidas, se observa que al menos dos de los vehículos quedaron con la parte frontal completamente destruida y a un costado de la vía.

Las personas heridas fueron auxiliadas por equipos de emergencia y trasladados centros médicos para recibir atención.

Hasta el momento, se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades competentes, que permita esclarecer las circunstancias del hecho, determinar responsabilidades, conocer el estado de salud de los lesionados y dar con el paradero del conductor prófugo.

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