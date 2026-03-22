Esto deberán pagar los jurados que no asistan o abandonen su mesa sin justificación

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que los ciudadanos designados como jurados electorales que no asistan o abandonen sus funciones sin justificación serán sancionados con una multa equivalente al 50% del salario mínimo nacional, que para este 2026 asciende aproximadamente a Bs 1.650.

La normativa vigente establece que el cumplimiento de esta función es obligatorio durante la jornada electoral. En caso de incumplimiento, además de la sanción económica, los infractores enfrentarán medidas administrativas, entre ellas la inhabilitación en el Padrón Electoral Biométrico, lo que les impedirá participar en futuros procesos hasta regularizar su situación.

Según el TSE, las sanciones se aplican en tres casos específicos: cuando el jurado no se presenta el día de la votación, abandona su mesa durante la jornada o no presenta una excusa válida dentro del plazo establecido.

No obstante, las autoridades señalaron que existen mecanismos para evitar estas penalizaciones. Los ciudadanos pueden presentar una justificación por motivos de fuerza mayor como enfermedad o viaje dentro del tiempo fijado, además de cumplir con la capacitación previa y asistir el día de la elección.

El órgano electoral también enfatizó que ser jurado constituye una obligación ciudadana, cuyo incumplimiento no solo implica una multa, sino también la restricción temporal del derecho al voto.

En el contexto de las elecciones subnacionales de este domingo 22 de marzo de 2026, más de 200.600 jurados fueron designados para supervisar 33.439 mesas de sufragio en todo el país. A media jornada, las autoridades reiteraron el llamado a cumplir con esta responsabilidad para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral.

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