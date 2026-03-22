¿Quiénes tienen preferencia al votar? Requisitos y guía paso a paso para solicitarla

Las personas adultas mayores o con discapacidad que presenten dificultades para emitir su voto durante la jornada de las Elecciones Subnacionales de este domingo 22 de marzo pueden solicitar el denominado ‘voto asistido’, un mecanismo que garantiza su participación plena en el proceso electoral.

Este recurso permite que los ciudadanos que requieran apoyo puedan sufragar con ayuda, asegurando que su decisión sea respetada en todo momento. Su aplicación está a cargo de las juradas y los jurados de mesa en el recinto donde el votante está registrado.

¿Qué es el voto asistido?

El voto asistido es un derecho destinado a personas que, por limitaciones físicas, sensoriales o de edad, necesitan apoyo para emitir su voto. Este debe ser solicitado de manera expresa por el elector en el momento de sufragar.

¿Cómo solicitarlo?

El procedimiento es sencillo y se realiza directamente en el recinto electoral:

Solicitud directa: el ciudadano debe informar al presidente o presidenta de mesa que requiere voto asistido.

Con acompañante: el votante puede ingresar al recinto reservado junto a una persona de su confianza. La autoridad de mesa supervisa el proceso para garantizar que se respete su decisión.

Con testigo: si el elector se encuentra solo, el presidente de mesa designará a un testigo —generalmente otro votante para asegurar la transparencia del acto.

Casos específicos

El mecanismo contempla distintas situaciones:

Personas con discapacidad visual: pueden utilizar una plantilla de votación (cercha) o recurrir a un acompañante o testigo.

Personas con discapacidad auditiva: reciben material impreso con instrucciones para facilitar el proceso.

Personas con dificultades motoras: si no pueden trasladarse hasta su mesa, el personal electoral llevará el ánfora y la papeleta a un espacio habilitado. En estos casos, la votación se suspende momentáneamente y se deja constancia en el acta electoral.

Voto preferente

Además del voto asistido, ciertos grupos tienen prioridad para sufragar sin hacer fila:

Personas mayores de 60 años

Personas con discapacidad

Mujeres embarazadas

Personas enfermas o con niños menores de un año

Las juradas y los jurados electorales tienen la obligación de garantizar tanto el voto asistido como el voto preferente durante toda la jornada.

Con estas medidas, el sistema electoral busca asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin exclusiones, promoviendo una participación más inclusiva.

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