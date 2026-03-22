¿Cuál es la multa por circular sin permiso esta jornada electoral?

Durante la jornada electoral en Bolivia, circular en vehículo sin autorización o no acudir a votar puede derivar en una multa de Bs 660, según recordaron las autoridades.

Estas disposiciones forman parte del Auto de Buen Gobierno, que prohíbe la circulación de motorizados desde las primeras horas del domingo, salvo excepciones como servicios de emergencia, personal electoral o medios de comunicación.

Controles y sanciones

Además de la sanción económica, quienes incumplan la restricción pueden enfrentar la retención del vehículo e incluso arresto temporal, en el marco de los operativos de control.

Las medidas también incluyen la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, la suspensión de viajes y otras restricciones destinadas a garantizar el orden público.

El incumplimiento puede derivar en multas adicionales y arrestos de hasta ocho horas, dependiendo de la falta.

Otras multas durante el proceso

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) también estableció sanciones económicas para diferentes infracciones durante el proceso electoral.

Estas varían entre Bs 330 y Bs 1.650, especialmente en casos relacionados con jurados electorales y funcionarios.

Las autoridades reiteraron que estas medidas buscan asegurar una jornada ordenada, segura y transparente, por lo que recomendaron a la ciudadanía cumplir con las normas y evitar sanciones.

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