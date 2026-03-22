Elecciones subnacionales en Bolivia: horarios, restricciones y requisitos que debes conocer

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció horarios, restricciones y requisitos que regirán este domingo en las elecciones subnacionales, con el objetivo de garantizar el orden y la transparencia del proceso electoral previsto para este domingo 22 de marzo.

Las medidas están respaldadas por la Ley N.º 026 del Régimen Electoral, el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral y la Resolución TSE-RSP-ADM N.º 113/2026, que establece el silencio electoral y las prohibiciones del denominado Auto de Buen Gobierno.

Silencio electoral y propaganda

Según la normativa electoral, desde las 00:00 del jueves 19 de marzo hasta las 18:00 de este domingo 22 de marzo está prohibida cualquier manifestación pública de apoyo o rechazo a candidaturas.

El objetivo de esta medida es que la ciudadanía pueda reflexionar su voto sin influencias externas antes de la jornada electoral.

Prohibición de bebidas alcohólicas

Asimismo, desde las 00:00 del viernes 20 de marzo hasta las 12:00 del lunes 23 de marzo está prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en domicilios particulares y en todo tipo de establecimientos públicos y privados.

Restricciones para el día de la votación

Durante esta jornada electoral de domingo, desde las 00:00 hasta las 24:00, rigen varias restricciones:

Está prohibido portar armas de fuego, objetos punzocortantes o instrumentos peligrosos.

No se pueden realizar actos, reuniones o espectáculos públicos.

Está prohibido trasladar electores de un recinto electoral a otro.

Se restringe la circulación de vehículos motorizados, salvo los autorizados por el TSE.

Se suspenden viajes interdepartamentales, interprovinciales y vuelos nacionales, con excepciones para funciones oficiales y de seguridad.

Los vehículos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas que cumplan tareas de seguridad están exentos de estas restricciones.

Horario de votación y requisitos

Las mesas de sufragio funcionarán durante ocho horas, desde las 08:00 hasta las 16:00 en todo el país.

El TSE recordó que el único documento válido para votar es la cédula de identidad en formato físico, aunque de manera excepcional se permitirá sufragar con cédulas vencidas hasta por un año.

El documento debe presentarse ante los jurados electorales, quienes verificarán la identidad del votante y devolverán la cédula junto con el certificado de sufragio una vez emitido el voto.

Importancia de las elecciones

En las Elecciones Subnacionales 2026, los bolivianos elegirán gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales para el periodo 2026–2031, en un proceso en el que se designarán más de 5.400 autoridades departamentales, regionales y municipales en todo el país.

Las autoridades electorales reiteraron el llamado a la población a respetar las restricciones, portar su cédula de identidad y acudir a votar con responsabilidad para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

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