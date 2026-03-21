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En segundos: así puedes saber dónde te toca votar este domingo

El TSE habilitó la app “Yo Participo” para que la ciudadanía consulte su recinto, mesa y si fue designada jurado.

Red Uno de Bolivia

21/03/2026 13:47

Foto: Tribunal Supremo Electoral

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A pocas horas de las elecciones subnacionales de este domingo 22 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó a la ciudadanía que puede consultar su recinto y mesa de votación mediante la aplicación móvil “Yo Participo”.

Esta herramienta está disponible para dispositivos Android e iOS y permite acceder de forma rápida a la información electoral antes de acudir a sufragar.

¿Cómo consultar dónde votar?

Una vez descargada la aplicación, el usuario debe ingresar algunos datos básicos:

  • Número de cédula de identidad (sin extensión)

  • Fecha de nacimiento

  • Código de verificación (captcha)

Tras completar estos pasos, el sistema mostrará el recinto electoral, la dirección y el número de mesa asignada.

También informa si eres jurado

La app también permite verificar si una persona fue designada como jurado electoral, una función obligatoria durante la jornada de votación.

Atención y consultas

En caso de dudas, el TSE habilitó la línea gratuita 800-10-1771, disponible las 24 horas para brindar orientación a la población.

Elecciones subnacionales

En estos comicios, los bolivianos elegirán a gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales, autoridades que asumirán funciones para el periodo 2026-2031.

El uso de herramientas digitales como “Yo Participo” busca facilitar el acceso a la información y agilizar la jornada electoral en todo el país.

Mira la programación en Red Uno Play

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