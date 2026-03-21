🔴 EN VIVO | UNO DECIDE: Red Uno despliega cobertura total de las elecciones subnacionales 2026

Bolivia vive este domingo 22 de marzo una jornada democrática decisiva, en la que millones de ciudadanos acuden a las urnas para elegir a las autoridades que estarán al frente de los gobiernos departamentales, municipales y regionales durante los próximos cinco años.

En este contexto, Red Uno de Bolivia activó su cobertura especial EN VIVO 'UNO DECIDE', con un despliegue informativo a nivel nacional para acompañar a la población durante todo el proceso electoral.

Transmisión en vivo Santa Cruz

El operativo comenzó desde tempranas horas, con equipos de prensa movilizados en los nueve departamentos. Desde los principales centros urbanos hasta las regiones más alejadas, los reportes permiten seguir en tiempo real la apertura de mesas, el flujo de votantes, la participación ciudadana y cualquier eventualidad que se registre durante la jornada.

Transmisión en vivo La Paz

Como parte de la cobertura 'UNO DECIDE', también se realiza un seguimiento constante en los centros de cómputo de los Tribunales Electorales Departamentales (TED), donde se procesan los datos del escrutinio.

La transmisión acompaña a la ciudadanía desde el primer voto emitido hasta la difusión de los resultados preliminares y oficiales, incluyendo el avance del conteo rápido.

Transmisión en vivo Cochabamba

Toda la cobertura puede seguirse en vivo a través de la señal abierta de Red Uno, su sitio web y sus plataformas digitales, con actualizaciones permanentes durante esta jornada clave para el país.

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