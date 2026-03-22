TEMAS DE HOY:
Accidente Cotoca Sebastián Marset Villa Tunari

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Noticias

¿Subió el dólar? así amaneció la cotización en esta jornada electoral

Plataformas digitales reportan cambios mínimos en la divisa fuera del sistema financiero, con ajustes en compra y venta.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

22/03/2026 6:39

Foto referencial
Bolivia

Escuchar esta nota

El dólar en el mercado paralelo de Bolivia registró este domingo 22 de marzo una ligera variación en su cotización, según datos de portales especializados que monitorean el tipo de cambio fuera del sistema financiero formal.

De acuerdo con dolarboliviahoy.com, la divisa se ubica en Bs 9,41 para la compra y Bs 9,37 para la venta, lo que refleja un pequeño incremento en la cotización de compra frente a la jornada previa.

El sábado, ese mismo portal reportaba valores de Bs 9,37 para la compra y Bs 9,38 para la venta, por lo que el ajuste de este domingo muestra un movimiento leve en ambas referencias.

Por su parte, bolivianblue.net, que actualiza su información cada 15 minutos, reporta que el dólar paralelo alcanza los Bs 9,40 para la compra y Bs 9,28 para la venta.

En su último registro del sábado, esta plataforma indicaba Bs 9,37 para la compra y Bs 9,38 para la venta, evidenciando también cambios moderados en la cotización diaria.

El mercado paralelo de divisas no forma parte del sistema financiero regulado en Bolivia. Aun así, sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y algunos sectores económicos que operan en dólares.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

Uno decide 2026

10:00

Sabores bolivianos

12:00

Uno decide 2026

14:00

Uno de película

15:30

La gran batalla: duelo de voces

17:00

Uno decide 2026

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

Uno decide 2026

10:00

Sabores bolivianos

12:00

Uno decide 2026

14:00

Uno de película

15:30

La gran batalla: duelo de voces

17:00

Uno decide 2026

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD