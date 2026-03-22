¿Subió el dólar? así amaneció la cotización en esta jornada electoral

El dólar en el mercado paralelo de Bolivia registró este domingo 22 de marzo una ligera variación en su cotización, según datos de portales especializados que monitorean el tipo de cambio fuera del sistema financiero formal.

De acuerdo con dolarboliviahoy.com, la divisa se ubica en Bs 9,41 para la compra y Bs 9,37 para la venta, lo que refleja un pequeño incremento en la cotización de compra frente a la jornada previa.

El sábado, ese mismo portal reportaba valores de Bs 9,37 para la compra y Bs 9,38 para la venta, por lo que el ajuste de este domingo muestra un movimiento leve en ambas referencias.

Por su parte, bolivianblue.net, que actualiza su información cada 15 minutos, reporta que el dólar paralelo alcanza los Bs 9,40 para la compra y Bs 9,28 para la venta.

En su último registro del sábado, esta plataforma indicaba Bs 9,37 para la compra y Bs 9,38 para la venta, evidenciando también cambios moderados en la cotización diaria.

El mercado paralelo de divisas no forma parte del sistema financiero regulado en Bolivia. Aun así, sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y algunos sectores económicos que operan en dólares.

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