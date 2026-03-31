¿Conviene cambiar dólares hoy? Así amanece el tipo de cambio paralelo este martes 31 de marzo

El dólar en el mercado paralelo boliviano presentó este martes 31 de marzo una variación leve en su cotización, según datos de plataformas que siguen el valor de la divisa fuera del sistema financiero oficial.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, el tipo de cambio se ubica en Bs 9,33 para la compra y Bs 9,29 para la venta, lo que implica un ligero incremento en la compra respecto al lunes.

El lunes, el mismo sitio reportaba valores de Bs 9,31 para la compra y Bs 9,30 para la venta. La actualización de este martes refleja una subida en la compra y un descenso en la venta.

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net, que actualiza datos cada 15 minutos, sitúa el dólar en Bs 9,32 para la compra y Bs 9,30 para la venta.

En su último registro del lunes, este portal marcaba los mismos Bs 9,32 para la compra y Bs 9,30 para la venta, por lo que se observa estabilidad en la compra y una leve variación en la venta.

El mercado paralelo de divisas no forma parte del sistema financiero regulado en Bolivia. Aun así, sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y sectores económicos que realizan transacciones en dólares.

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