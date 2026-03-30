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Economía

Cambian al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

La noticia lo dio el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli en Casa Grande del Pueblo.

Juan Marcelo Gonzáles

30/03/2026 17:55

Foto: Claudia Cronembold, Presidenta de YPFB
La Paz

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El ministro Mauricio Medinaceli anunció una nueva etapa en la estatal petrolera y medidas para mejorar el abastecimiento de combustibles.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, anunció la renuncia de Yussef Akly a la presidencia de YPFB y la posesión de Claudia Cronenbold como nueva máxima autoridad de la estatal.

La nueva presidenta cuenta con amplia trayectoria en el sector energético, con experiencia internacional y cargos ejecutivos en empresas y organismos del rubro.

Perfil de la nueva presidenta

Cronenbold fue directora corporativa de Petrobras en Colombia, exgerente general de Transierra S.A. y la primera mujer en presidir la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía.

Además, se desempeñó como vicepresidenta para América Latina del Consejo Mundial de Energía y es reconocida como una referente regional del sector.

“Estamos seguros que tomará la batuta de la empresa y continuará con el proyecto del Gobierno”, señaló Medinaceli.

Medidas para el abastecimiento

Durante la conferencia, el ministro anunció una serie de acciones para garantizar el suministro de combustibles en el país.

Entre ellas:

  • Nuevos contratos con proveedores de gasolina de mayor octanaje, sin incremento de precio
  • Limpieza de tanques en surtidores a nivel nacional, sin afectar el abastecimiento
  • Aceleración de pagos de compensaciones a ciudadanos y transportistas
  • Impulso al GNV y parque automotor

También se informó que se acelerará la instalación de equipos de conversión a Gas Natural Vehicular (GNV) para transportistas y particulares.

Asimismo, se aprobará un decreto para permitir la importación de vehículos a diésel de menor cilindrada.

 

 

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