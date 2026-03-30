Cronograma de pagos 2026: Jubilados podrán cobrar su pensión de marzo desde este miércoles

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo oficializó el cronograma de pagos para jubilados y beneficiarios correspondiente a la gestión 2026. De acuerdo con el reporte oficial, el pago de la planilla del mes de marzo estará disponible para su cobro a partir de este miércoles 1 de abril.

Con el objetivo de facilitar el acceso y evitar aglomeraciones, las autoridades recordaron que se encuentran habilitadas más de 40 entidades financieras en todo el territorio nacional, permitiendo a los adultos mayores acudir a la sucursal de su preferencia con mayor comodidad.

Cronograma de pagos para la gestión 2026

Para que los beneficiarios puedan planificar su economía familiar con antelación, la institución detalló las fechas de inicio de pago para los próximos meses del año. Según el calendario establecido, los cobros se habilitarán de la siguiente manera:

Marzo: Desde el 1 de abril.

Abril: Desde el 2 de mayo.

Mayo: Desde el 1 de junio.

Junio: Desde el 1 de julio.

Julio: Desde el 3 de agosto.

Agosto: Desde el 1 de septiembre.

Septiembre: Desde el 1 de octubre.

Octubre: Desde el 2 de noviembre.

Noviembre: Desde el 1 de diciembre.

Diciembre: Desde el 4 de enero de 2027.

Garantía normativa

La puntualidad en los desembolsos responde al cumplimiento estricto del Decreto Supremo N° 0822, que garantiza que las pensiones de los jubilados lleguen en las fechas previstas, asegurando la estabilidad económica de este sector de la población.

"Este cronograma permite que cada beneficiario pueda organizar su mes con total tranquilidad, sabiendo exactamente cuándo estarán disponibles sus recursos", destacaron desde la entidad estatal.

Se recomienda a los jubilados portar su documento de identidad vigente al momento de realizar el cobro en ventanilla y, de ser posible, acudir acompañados por un familiar de confianza para mayor seguridad durante el trámite.

Cronograma de pagos.

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