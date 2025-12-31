¿En qué horarios atenderá la Gestora este 31 de diciembre?

Para el último día del 2025, la gestora boliviana ha anunciado que en todas sus agencias a nivel nacional atenderá en horario diferenciado en cumplimiento del horario continuo dispuesto por el Ministerio de Trabajo.
Para el último día del 2025, la Gestora boliviana ha anunciado que en todas sus agencias a nivel nacional atenderá en horario diferenciado en cumplimiento del horario continuo dispuesto por el Ministerio de Trabajo.
A través de un comunicado publicado en las redes oficiales de la Gestora comunicó a sus asegurados, derechohabientes, jubilados y público en general que para este 31 de diciembre los horarios de atención comprenderán de 08:00 a 14:30 horas en todas sus agencias a nivel nacional. Además, recordó que para cualquier consulta está habilitada la línea gratuita 800101610.
Finalmente, la Gestora recordó que el pago de pensiones del periodo de diciembre será a partir del día sábado 3 de enero de la gestión 2026 en las 40 entidades financieras habilitadas, exceptuando el Banco Prodem y Mutual La Primera. Los beneficiarios que tienen la modalidad de pago de Abono en cuenta se realizarán de forma progresiva desde el 03 de enero.
