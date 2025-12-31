TEMAS DE HOY:
¿En qué horarios atenderá la Gestora este 31 de diciembre?

Juan Marcelo Gonzáles

31/12/2025 9:27

Foto: Facha de La Gestora en La Paz (Internet)
La Paz

Para el último día del 2025, la Gestora boliviana ha anunciado que en todas sus agencias a nivel nacional atenderá en horario diferenciado en cumplimiento del horario continuo dispuesto por el Ministerio de Trabajo.

Foto: Comunicado de la Gestora

A través de un comunicado publicado en las redes oficiales de la Gestora comunicó a sus asegurados, derechohabientes, jubilados y público en general que para este 31 de diciembre los horarios de atención comprenderán de 08:00 a 14:30 horas en todas sus agencias a nivel nacional. Además, recordó que para cualquier consulta está habilitada la línea gratuita 800101610.

Foto: Comunicado de la Gestora

Finalmente, la Gestora recordó que el pago de pensiones del periodo de diciembre será a partir del día sábado 3 de enero de la gestión 2026 en las 40 entidades financieras habilitadas, exceptuando el Banco Prodem y Mutual La Primera. Los beneficiarios que tienen la modalidad de pago de Abono en cuenta se realizarán de forma progresiva desde el 03 de enero.

 

Foto: Comunicado de la Gestora

Programación

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

