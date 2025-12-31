Sismo de magnitud 5.3 sacude la provincia Luis Calvo en Chuquisaca

La Red Sismológica del Observatorio San Calixto (RS – OSC) reportó un evento sísmico de magnitud 5.3 M que tuvo lugar este martes 30 de diciembre de 2025. El temblor se registró exactamente a las 16:25:58 (hora local) y tuvo como epicentro la provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca.

De acuerdo con el boletín oficial, el sismo presentó las siguientes características técnicas:

Profundidad hipocentral: 612.9 km, categorizándose como un sismo de subducción profundo .

Localización geográfica: Coordenadas -20.6; -63.766.

Distancias epicentrales: A 36 km al sureste de Huacareta . A 48 km al oeste-noroeste de Machareti . A 54 km al oeste-suroeste de Boyuibe .



Debido a que la profundidad del foco sísmico fue superior a los 500 kilómetros, los especialistas del Observatorio San Calixto señalaron que, dependiendo de la magnitud, es probable que este tipo de eventos lleguen a ser sentidos en la superficie.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personales en las poblaciones cercanas al epicentro.

Boletín sísmico del Observatorio San Calixto.

