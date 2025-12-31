TEMAS DE HOY:
Sismo de magnitud 5.3 sacude la provincia Luis Calvo en Chuquisaca

El evento, confirmado por el Observatorio San Calixto la tarde de este martes, tuvo una profundidad de más de 600 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo profundo.

Milen Saavedra

30/12/2025 20:03

Sismo de magnitud 5.3 sacude la provincia Luis Calvo en Chuquisaca. Imagen referencial.
Chuquisaca, Bolivia

La Red Sismológica del Observatorio San Calixto (RS – OSC) reportó un evento sísmico de magnitud 5.3 M que tuvo lugar este martes 30 de diciembre de 2025. El temblor se registró exactamente a las 16:25:58 (hora local) y tuvo como epicentro la provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca.

De acuerdo con el boletín oficial, el sismo presentó las siguientes características técnicas:

  • Profundidad hipocentral: 612.9 km, categorizándose como un sismo de subducción profundo.

  • Localización geográfica: Coordenadas -20.6; -63.766.

  • Distancias epicentrales:

    • A 36 km al sureste de Huacareta.

    • A 48 km al oeste-noroeste de Machareti.

    • A 54 km al oeste-suroeste de Boyuibe.

Debido a que la profundidad del foco sísmico fue superior a los 500 kilómetros, los especialistas del Observatorio San Calixto señalaron que, dependiendo de la magnitud, es probable que este tipo de eventos lleguen a ser sentidos en la superficie.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personales en las poblaciones cercanas al epicentro.

Boletín sísmico del Observatorio San Calixto.

