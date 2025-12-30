La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo oficializó el cronograma de pagos correspondiente al mes de diciembre de 2025. En cumplimiento con la Ley N.º 065 de Pensiones, la institución informó que los jubilados y derechohabientes recibirán sus beneficios al inicio del nuevo año.

Cronograma de pago de pensiones

El inicio del pago de las pensiones de diciembre de 2025 está programado para el sábado 3 de enero de 2026. Los beneficiarios disponen de dos modalidades principales para el cobro:

Abono en Cuenta: Se realizará de forma progresiva durante toda la jornada del sábado.

Pago por Ventanilla: Habilitado desde primera hora en las 40 entidades financieras autorizadas en todo el país.

Nota importante: El banco PRODEM y Mutual La Primera son la excepción al inicio de jornada, ya que atenderán para este pago a partir del lunes 5 de enero.

Horario de atención para el 31 de diciembre

Con motivo del cierre de año y en cumplimiento a las normativas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la Gestora comunicó que este miércoles 31 de diciembre se aplicará un horario de atención especial.

Las 47 agencias distribuidas a nivel nacional atenderán al público en horario continuo de 08:00 a 14:30. Esta medida busca facilitar los trámites de asegurados y jubilados antes del feriado de año nuevo.

Canales de consulta

Para cualquier duda o consulta adicional sobre el cronograma de pagos o la ubicación de las agencias, la institución mantiene habilitados los siguientes canales:

Línea Gratuita: 800 10 1610.

Sitio Web oficial: www.gestora.bo.

