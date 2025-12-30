ANH elimina la declaración jurada: diésel se comprará con cédula de identidad

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dejó sin efecto la Declaración Jurada en Línea para la venta directa de diésel, por lo que, a partir de la fecha, el suministro del carburante se realizará únicamente con la presentación de la cédula de identidad en los surtidores, sin requerir fotocopia del documento.

A través de un comunicado, la entidad estatal informó que la medida permite reducir tiempos de atención, facilitar el acceso al combustible, y garantizar el abastecimiento oportuno a los productores que necesitan del combustible para la época de cosecha.

“Mediante la Resolución Ministerial N° 212-2025, emitida por el Ministerio de Hidrocarburos, y la Resolución Administrativa ANH 0027/2025, ambas de fecha 29 de diciembre de 2025, se estableció, con carácter temporal y excepcional, que la comercialización de diésel a usuarios directos podrá realizarse mediante la sola presentación de la cédula de identidad del usuario u otro documento que la ANH considere, conforme al marco de sus atribuciones”, señala el comunicado de la ANH.

En la misma línea, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, ratificó que la Resolución Ministerial deja sin efecto la presentación de una declaración jurada para que los usuarios directos puedan acceder al diésel.

“Ayer sacamos una resolución que establece que la venta de diésel se hará a simple presentación del carné de identidad. La compra de diésel. Con ello seguimos la línea inicial del decreto de quitar el estado tranca”, afirmó Medinaceli.

Asimismo, la entidad reafirmó su compromiso de garantizar el abastecimiento regular de combustibles en el país, al tiempo de implementar medidas orientadas a mejorar la eficiencia, transparencia y control en la comercialización de carburantes, en el marco de la normativa vigente.

Mira la programación en Red Uno Play