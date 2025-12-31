Esto es lo que debe ganar desde enero de 2026, según el salario mínimo

Con la llegada del nuevo año, entra en vigencia una de las medidas económicas más importantes para la clase trabajadora del país. A partir del 2 de enero de 2026, el salario mínimo nacional experimentará un incremento del 20%, elevándose de los actuales Bs 2.750 a Bs 3.300.

Esta disposición surge como parte de un paquete de protección social activado tras la declaratoria de emergencia económica y el levantamiento de la subvención a los hidrocarburos. El objetivo central de la medida es mitigar el impacto social de la eliminación del subsidio y fortalecer el ingreso de las familias bolivianas.

Sobre esta base salarial, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, destacó que el nuevo monto de Bs 3.300 no solo beneficia a los dependientes, sino que "será la base sobre la cual muchos trabajadores independientes o cuentapropistas van a poder negociar su salario".

El presidente Rodrigo Paz Pereira aclaró que este ajuste es parte de una estrategia a mediano plazo. El mandatario señaló que, a finales de 2026, se retomarán las mesas de diálogo con trabajadores y el sector privado para analizar los datos reales de inflación anualizada y el estado de la economía antes de definir nuevos ajustes.

Para equilibrar el impacto del incremento en los empleadores, el Gobierno ha establecido medidas de alivio para micro y pequeñas empresas:

Incentivo a la contratación: Posibilidad de computar aportes patronales como pago a cuenta del IVA para nuevos empleos.

Diferimiento de créditos: Facilidades en el pago de créditos productivos.

Regímenes tributarios: Acceso a regímenes simplificados para garantizar la sostenibilidad del sector.

Mientras tanto, en el sector público, el ministro Espinoza confirmó que se ha decidido congelar toda la masa salarial del gobierno para el próximo año, priorizando así el ajuste únicamente en el salario mínimo nacional.

