Gabriel Espinoza: “El bono PEPE es un programa de protección a las familias más vulnerables”

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, brindó este lunes en Red Uno, detalles sobre el pago del Bono PEPE, un programa de protección social dirigido a las familias más vulnerables del país, cuyo desembolso comenzará a realizarse a partir del mes de enero de 2026. La autoridad explicó que se trata de una transferencia económica temporal que busca apoyar a los hogares frente al incremento de gastos tras la eliminación de la subvención.

“Este es un programa, como su nombre lo dice, de protección a aquellas familias más vulnerables, y es importante recalcar el hecho de familia, a diferencia del incremento de la Renta Dignidad o del Bono Juancito Pinto, ya que en esta transferencia se computa por familia”, manifestó Espinoza.

El ministro detalló que el beneficio se entregará de manera mensual durante tres meses consecutivos: enero, febrero y marzo, y estará dirigido a familias que cuenten con hijos en edad escolar, jefes de hogar o integrantes con algún tipo de discapacidad registrada en los sistemas del Estado, así como otros sectores identificados como altamente vulnerables.

“Quienes recibirán esta transferencia son aquellas familias que tienen hijos en edad escolar, aquellas que tengan dentro de sus componentes a personas con discapacidad o jefes de familia registrados en los sistemas del Estado como adultos mayores”, afirmó la autoridad.

Espinoza señaló que el pago se efectuará a partir del primer día hábil de 2026, mediante los mismos mecanismos utilizados para el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y los bonos de discapacidad, es decir, a través de entidades financieras autorizadas.

“Están programados tres pagos y no es necesario presentarse a final de cada mes, porque el cobro se extenderá hasta abril. Cada familia recibirá tres transferencias de 150 bolivianos por mes, y si por algún motivo no se cobra en su momento, se tendrá plazo hasta abril para hacerlo”, explicó.

La autoridad indicó que el objetivo del Bono PEPE es ayudar a las familias más vulnerables a sobrellevar la etapa de estabilización de sobreprecios, generada por las variaciones en el costo de vida, aclarando que no se prevé ampliar el beneficio por más meses, con el fin de no afectar las cuentas fiscales del Estado.

Finalmente, Espinoza precisó que los criterios de selección se basan en bases de datos ya existentes en el sistema de protección social, priorizando a familias con personas con discapacidad, adultos mayores sin jubilación y hogares con dos o más hijos en unidades educativas fiscales, el pago del beneficio se realizará a partir del mes de enero.

