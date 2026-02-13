"Tuberías no cumplen especificaciones": Consultor denuncia irregularidades en Epsas

La adquisición de 252 tuberías chinas para renovar la red de agua en el sector de Callapa ha dejado al descubierto un entramado de irregularidades y un gasto millonario para el Estado. José María Herbas, investigador y consultor en agua y saneamiento, explicó en detalle el caso durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda.

El investigador destacó que la licitación se declaró desierta en dos ocasiones, primero por 11 millones y luego por 14 millones de bolivianos, hasta que finalmente se adjudicó por excepción a la empresa que había participado previamente.

Sobre las irregularidades detectadas, Herbas señaló: “La convocatoria debía ser internacional porque esta tubería no se fabrica en Bolivia. Además, presumimos un sobreprecio, porque no existe hasta la fecha una justificación para que el costo subiera de 11 a 14 millones de bolivianos y luego se adjudicara a la misma empresa”.

El especialista también denunció fallas en la verificación del producto: “Se envió una comisión a China que no debía estar integrada por EPSAS, y a pesar de que la tubería no cumplía con las especificaciones técnicas, autorizaron el pago de 7,5 millones de bolivianos. Es un hecho totalmente irregular”.

Actualmente, las tuberías permanecen almacenadas en las plantas de potabilización de Pampahasi y de El Alto, sin poder ser utilizadas. “

Si se quisieran readecuar, tendrían un costo adicional cercano a los cinco millones de bolivianos. Es decir, se ha gastado más de 14 millones en tuberías que no sirven, y para poder utilizarlas se tendría que invertir casi la mitad del monto nuevamente”, explicó Herbas.

El exinterventor de EPSAS, Bladimir Iraizos, es el principal implicado, aunque otros exinterventores y gerentes técnicos también están bajo investigación.

Según Herbas, “más de veinte personas participaron en este proceso y podrían enfrentar cargos por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito”.

El investigador concluyó subrayando el riesgo para la población: “La tubería que actualmente conduce agua hacia la zona sur está sobre un terreno inestable. Un movimiento de tierra podría generar graves problemas materiales e incluso pérdidas humanas. Por eso es vital que las autoridades actúen con firmeza y sometan a los responsables a la justicia”.

